Duelo de rachas

Ayrton intenta controlar el balón ante un rival en el último partido jugado por la Segoviana en La Albuera. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana está teniendo mala suerte en la presente campaña con los rivales que le tocan en suerte, ya que la mayoría de ellos suelen medirse al conjunto azulgrana mientras atraviesan un buen momento de juego. Es el caso del Rayo Majadahonda, que llegará a La Albuera tras sumar cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota, una racha que ha colocado al equipo madrileño en la quinta posición, a muy poca distancia de las posiciones de play off de ascenso.



Pero la Segoviana también pasa por su mejor momento de la campaña, con tres encuentros sin perder que le han puesto cerca de las plazas de permanencia, y con la sensación de haber llegado a tiempo a competir por la salvación. Así que a las cinco de la tarde, en La Albuera se medirán dos conjuntos que tienen buenos futbolistas, y una idea del juego que tiende más al buen espectáculo con el balón que a la contundencia defensiva.



Antonio Iriondo, técnico del Majadahonda, ha confeccionado un equipo de vocación ofensiva, que pondrá a prueba el sistema defensivo de una Segoviana que ha mejorado mucho sus números en las últimas tres jornadas, en las que tan solo ha recibido un gol, aunque ello fuera a costa de perder exuberancia ofensiva. Pero ya se sabe que en Segunda B, y más cuando acabas de llegar a la categoría, prima más sentirte seguro atrás, que volcarte sobre la portería contraria.



Así que no se espera que Abraham realice demasiados cambios, sobre todo en lo que respecta a la línea defensiva, en la que Pablo se ha asentado bajo los palos, y gracias a ello no se está forzando la recuperación de Facundo, y la línea de cuatro con Borja Plaza, Javi Marcos, Anel y Álex Alonso parece fija, sin que la aportación de Rubén en el lateral zurdo sea descartable. Aunque si hay un jugador fijo en las alineaciones de la Segoviana es Manu, que tendrá trabajo extra para frenar las acometidas de jugadores con tanta profundidad como los centrocampistas del Majadahonda.



No será un partido sencillo para la Segoviana, porque ninguno lo será hasta el final de la temporada. Pero todo lo que se pueda sumar frente a oponentes que no son de la liga que juegan los azulgranas será bien recibido, a la espera de los encuentros ante los equipos que van a competir con el gimnástico por salvar la categoría. Ahora que la Segoviana ha llegado al nivel competitivo que exige la Segunda División B, ha llegado el momento de lograr la primera victoria en casa, y así dar una alegría tanto al equipo que está trabajando duro, como para una afición que está respondiendo pese a que los resultados no son todo lo positivos que desearía la parroquia azulgrana.

Un joven veterano para el partido El colegiado vasco Ibai Rezola Extebarría será el encargado de dirigir el partido en La Albuera. Se trata de un colegiado de 26 años, que cumple su quinta temporada en la Segunda División B, categoría en la que se ha ido asentando y en la que arbitrado 55 partidos hasta la fecha. Rezola Etxebarría no es un colegiado que destaque por ganarse el respeto a base de amonestaciones, ya que en la presente campaña, e la que ha dirigido ya cuatro partidos, promedia cuatro amarillas, sin registrar expulsiones.

