Un CD La Granja sin acierto en el remate se deja dos puntos ante el Villamuriel

Tuvo que ser a balón parado y después de desaprovechar varias ocasiones de gol como el CD La Granja se dejara sus primeros dos puntos de la temporada, cosechando un empate a dos goles frente a un Villamuriel que mostró sobre el rápido campo de El Hospital una gran combatividad, amén de mucha ambición en sus acciones de estrategia para conseguir un resultado positivo ante uno de los mejores equipos de la categoría.



Como suele ser habitual en el equipo de Paco Maroto, salió dominador el CD La Granja, que antes incluso de que se cumpliera el primer cuarto de hora de partido ya se había colocado por delante gracias a un gol marcado por Kobi tras una buena acción ofensiva que concluyó con éxito el delantero segoviano. El Villamuriel tardó en asentarse sobre el terreno de juego, y así los locales dispusieron de más ocasiones para ampliar la renta, hasta que un balón a la espalda de la zaga palentina llevó el ataque granjeño hasta la línea de fondo, donde el pase de la muerte fue culminado de nuevo por Kobi.



El 2-0 pareció aplacar un tanto las ansias segovianas, y el CD La Granja se preparó para jugar a la contra, aprovechando la rapidez del campo, y la verticalidad de Dani Lázaro. Pero la defensa en las acciones a balón parado se convirtieron en el talón de Aquiles para el equipo del Real Sitio, y si el Villamuriel ya había amenazado en una primera acción, prácticamente a la segunda marcó el 2-1 por medio de Mateo, y antes de que el partido llegara a su ecuador, Jorge restablecía el empate después de recoger un balón suelto en el área tras un saque de esquina, y batir a Truji.



Salió el líder de la Regional con fuerzas renovadas en el segundo tiempo, tocando con más criterio la pelota ante un Villamuriel que derrochaba físico y trataba de sorprender al contragolpe. Las ocasiones granjeñas no tardaron en aparecer, pero no era el día de los hombres de Paco Maroto a la hora del remate, y así el portero Álvaro pudo defender su marco ayudado en ocasiones por los palos, y en otras poniendo mucho de su parte para que los de casa no marcaran el tercer gol.



Dani Lázaro, Kobi, Rogero... prácticamente todos los jugadores de ataque del CD La Granja dispusieron de su ocasión para marcar, pero entre el guardameta palentino y el desacierto en el remate terminaron sin conseguir volver a poner por delante al equipo segoviano, que terminó firmando un empate que sabe a poco habida cuenta de las ocasiones, pero que no dejar de sumar.

