Marqués recuerda cómo en 1927 ya se buscaba la manera más económica para traer el agua a Segovia

El abastecimiento de agua siempre ha sido una preocupación para los gobernantes, no solo ahora, la cuestión viene de lejos y fue recordada ayer por la arqueóloga Isabel Marqués, que en las II Jornadas del Acueducto expuso la conferencia ‘Antonio Aguirre Andrés y Manuel Pagola Bireben: proyecto de entubamiento desde la captación del Acueducto hasta los depósitos de agua de Segovia (1927-1929)’.

Este proyecto, dijo Marqués, que se desarrolla en la parte del trazado conocido del Acueducto, en la denominada ‘traída de aguas’, supone el 80 por ciento del trazado conocido del monumento y su objetivo era “encontrar la forma más económica para que el agua llegase sin pérdidas ni contaminación” a los habitantes de la ciudad, unas 17.000 personas en el año 1927.

Y es que “el agua no llegaba con fluidez y suficiente presión al recinto amurallado”, recordó, e incluso en verano los alcantarillados se quedaban secos durante varias horas, lo que producía malos olores. “La escasez de agua no se correspondía con el caudal mínimo de la cacera del Acueducto, que era de 60 litros por segundo”, añadió, pero “el proyecto de entubamiento quiso ser más ambicioso y se elevó la cantidad a 180 litros por segundo”.

Durante los trabajos de entubamiento, “se construyeron tres tipos de arquetas: las de registro para el buen funcionamiento de la conducción, que proporcionaban también el cambio de alineaciones; las de captación en Navatejera y otra próxima al cruce con Navalcaz; y las de pozo, usadas para el cambio de pendiente”. Además, “en la entrada de la conducción general, próxima a la presa de origen, se sitúo este decantador, cuyo objetivo era dar entrada al agua en condiciones adecuadas de limpieza, cantidad y nivelación precisa. Y se entubó todo el trazado menos la cascada del Molino que se sitúa en el lugar de Los Hoyos y la cascada de Aldeanueva, donde por su desnivel se produce una autodepuración”, explicó la arqueóloga.

“Sin embargo, los resultados finales no fueron los esperados”. A la ciudad llegaban, según el informe pericial, 90 litros por segundo y no los 180 esperados y “como solución se planteó la instalación de contadores con un caudal mínimo y, excedido éste, tenían que pagar la demasía, lo que provocó el rechazo de la ciudadanía”, señaló Marqués.

