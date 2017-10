Una avería en la red general deja sin agua a los vecinos durante cerca de 24 horas

Vista aérea de La Lastrilla. / Kamarero

Una avería en la red general de agua ha dejado a la gran mayoría de los vecinos de La Lastrilla sin suministro durante cerca de 24 horas. El alcalde, Vicente Calle, quiso a mediodía de ayer pedir “sinceras disculpas” al vecindario por el incidente, que calificó de “grave”, si bien insistió en que “desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo posible por arreglar el asunto lo antes posible”. La avería se detectó al final de la mañana del jueves, y aunque los operarios consiguieron detectar el problema y solventarlo, la solución no funcionó. “Se produjo en una zona en zigzag con muchos codos, muy compleja”, relató Calle, quien dijo sentir no haber podido devolver la conexión durante toda la noche, lo que impidió a la mayoría de los vecinos ducharse la mañana de ayer. En esa situación, el Ayuntamiento adoptó diversas medidas, como solicitar a Bernuy de Porreros conectarse a su depósito de agua —lo que contribuyó a paliar el problema—y a repartir agua no potable en varios puntos del término municipal.

Durante la mañana de ayer, y después de que los fontaneros encargados de la incidencia tuvieran que desplazarse a Valladolid para adquirir las piezas necesarias, ya que en Segovia no había stock, siete operarios trabajaban en la solución definitiva de la avería, que llegó sobre las 17,00 horas. En torno a las 20,00 el servicio se había restablecido en todo el municipio.

