El futuro pasa por crear ciudad al lado oriental del Acueducto, según Mata

Terminaron ayer las ponencias incluidas en las II Jornadas del Acueducto y lo hicieron con dos conferencias fundamentadas en el pasado reciente del monumento: la del arquitecto Juan Mata Wagner, quien habló de la reordenación de la plaza Oriental; y la de la arqueóloga Isabel Marqués, quien repasó el proyecto de entubamiento realizado entre 1927 y 1929.

Mata Wagner, técnico urbanístico por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), explicó durante su intervención las expropiaciones y derribos en el entorno del Acueducto, que comenzaron a finales del siglo XIX y se extendieron hasta los años 50 y 60 del siglo pasado, con los derribos en la plaza Oriental, “al tiempo que se hacía la reordenación de la avenida de Fernández Ladreda —actualmente avenida del Acueducto—, cuando comenzó a modificarse la trama urbana en esta zona de la ciudad” e hizo hincapié en el Concurso Nacional de Arquitectura de 1946, que ganó el proyecto de Sáenz de Oiza.

Respecto a las expropiaciones, para el arquitecto es curioso ver imágenes anteriores e incluso grabados históricos en los que se pueden observar las casas prácticamente pegadas al monumento. Esas construcciones fueron desapareciendo “con objeto de contemplar el monumento, de realzar su horizontalidad”, explicó.

A continuación, Mata Wagner expuso otras actuaciones realizadas en la plaza Oriental, como el plan parcial de 1973, que contemplaba también el barrio del Salvador, que fue la primera vez que se planteó cortar el paso de los coches bajo el Acueducto, cuando unas décadas antes se había desviado por debajo de los arcos para regular el tráfico, que empezaba a ser denso. Después se hicieron otros planeamientos urbanísticos y se convocaron otros concursos nacionales e internacionales, pero “en estas dos últimas décadas el planeamiento urbanístico no explica bien lo que quiere para la plaza Oriental, salvo alejar el tráfico y convertir esta plaza en un punto más peatonal”, apuntó.

Y aquí es donde Mata Wagner encuentra las deficiencias, ya que para él sería necesario que los nuevos planes urbanísticos buscaran crear ciudad en la zona oriental del Acueducto. “A mí no me corresponde dar soluciones”, reconoció, “pero mi opinión es que lo que le falta a la plaza Oriental es que hay que generar ciudad al otro lado del Acueducto, convertir la zona oriental en otro polo de atracción de la ciudad”, dijo. “No hablo de turismo, sino de que la ciudad se mantiene muy bien en el Azoguejo y la Calle Real y no tiene ese sentido en el otro lado del Acueducto”, añadió.

Y es que no sólo debe basarse el proyecto en alejar el tráfico rodado, que también es importante y queda mucho por hacer en este sentido, sino que hay que generar equipamientos, servicios... “para que ejerza un foco de atracción que ahora no tiene; no consiste solo en alejar el tráfico, sino ir más allá en el planeamiento y generar un polo de atracción en la zona oriental del Acueducto”, concluyó.

