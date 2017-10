El Gobierno pacta con PSOE y C’s medidas para “volver a la legalidad”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó ayer que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero precisó que “no está determinado” un límite temporal en su aplicación.

El jefe del Ejecutivo fue preguntado en Bruselas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, por el anuncio que realizó la exministra de Cultura y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Carmen Calvo, quien ha encabezado por parte del PSOE la negociación con el Gobierno para la aplicación de este artículo. Calvo aseguró que había un acuerdo con el Ejecutivo de Rajoy para celebrar elecciones en Cataluña en enero.

No obstante, Rajoy no quiso confirmar este extremo porque quiere, según dijo, presentar mañana hoy las medidas. Pero al ser preguntado por si está de acuerdo con el PSOE en aplicar el artículo 155 de la Constitución de una manera limitada, el jefe del Ejecutivo respondió que “realmente” está de acuerdo con el PSOE.

“Hemos llegado a un acuerdo y por tanto, las medidas que yo presentaré mañana serán unas medidas acordadas por el PSOE, Ciudadanos y el Gobierno. Luego, cada uno los califica como estime oportuno y conveniente”, exclamó.

Sin embargo, acto seguido puntualizó que “el límite temporal —de aplicación del artículo 155— es algo que no está determinado”, dejando claro a su vez que “lo que importa es restaurar la legalidad y la normalidad institucional”.

