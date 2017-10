Autocrítica, paciencia y trabajo

El pívot del Naturpellet Segovia Alberto Barrera ‘Buitre’, celebrando un gol frente al Jaén Paraíso Interior. / KAMARERO

Semana de reflexión para el Naturpellet Segovia. Tras la abultada derrota frente al Levante UD en casa (2-9), la plantilla de Diego Gacimartín ha hecho un ejercicio de autocrítica con la firme intención de encontrar su sitio en la Primera División. El objetivo inmediato, resultados a parte, pasa por recuperar el gen competitivo para tratar de plantar cara a cualquier rival. La exigencia de la competición es máxima y el conjunto blanquirrojo pide paciencia a la par que no cesa en su trabajo para minimizar errores.



Gacimartín compareció en rueda de prensa y puso en liza el desarrollo de la semana: “Según han ido pasando los días, los entrenamientos han sido mejores anímicamente. Somos conscientes de que no ofrecimos una buena imagen y soy la persona más realista de la situación en la que estamos. No es un momento complicado, pero es muy difícil ganar y la Primera no tiene nada que ver con la Segunda. Tenemos que saber competir y saber manejar los tiempos”; y subrayó: “No es una situación crítica. Hay mucho margen de mejora y seguro que sabemos salir de esta”.



La clave para reconducir el camino pasa por ser fieles a su ADN y medir los encuentros en función del rival y el resultado. “Los cambios no se producen de un día para otro. No es cuestión de cambiar nuestra identidad sino de saber adaptarnos a lo que nos exige el rival o el partido en cada momento. Eso es competir y ese es nuestro principal objetivo ahora. Hay que tener paciencia, analizar los errores y trabajar, que es lo que nos va a dar los resultados para conseguir regularidad”, explicó el técnico segoviano.



Mañana, sábado, el Naturpellet tiene una nueva oportunidad de volver por sus fueros en casa del Peñíscola RehabMedic. “Es un equipo que puede estar entre los ocho primeros. Los fichajes que ha hecho son para estar arriba”, reconoció. Hombres como Tobe, Bagatini, Jaime Peiro, Mauricinho o el guardameta Molina se han unido a la entidad castellonense esta temporada. En cuanto al sistema que predispone el rival, comentó: “Juega con Mauricinho de pívot fijo, que estira mucho al equipo y da salida de balón. Es un conjunto competitivo y con integrantes de calidad”.

BUITRE, REALISTA El jugador del Naturpellet Alberto Barrera ‘Buitre’ también analizó el trance que atraviesa el club tras el encuentro frente al Levante y se mostró realista, con la intención de seguir mejorando: “Lo que más ha habido en el vestuario ha sido autocrítica. Cada uno tiene que trabajar más duro. No se pueden tener tantos errores como tuvimos el sábado. Ni la afición ni el club merece ver la imagen que dimos. No competimos los 40 minutos y pasó lo que pasó”; y añadió: “Sentí vergüenza”.



El pívot también pidió confianza: “Hay que tener una paciencia, que nos hemos ganado. Es el primer año en Primera y la diferencia con Segunda es abismal. Llevamos cinco jornadas y el margen de mejora es muy grande”; y concluyó: “No es una situación crítica”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.