Música, teatro, magia y tradición para festejar al santo eremita de Segovia

Interpretación del Villancico a San Frutos por músicos y cantantes segovianos no profesionales en su mayoría, el año pasado en la Catedral. / KAMARERO

El programa de actos en torno a la festividad de San Frutos, el 25 de octubre se extenderá este año desde hoy viernes y hasta el domingo 29, una propuesta coordinada desde la Concejalía de Cultura pero que recoge aportaciones de otros colectivos como, por ejemplo la Asociación de Peña de San Frutos, ya que también en el barrio de La Albuera están de fiesta estos días. Tradición, música, magia, talleres, exposiciones, actividades infantiles y hasta deporte integran la oferta festiva gracias al presupuesto municipal pero también a ese “sumar fuerzas” de las colaboraciones externas, tal y como señala la alcaldesa, Clara Luquero.

Dentro de la tradición, la más antigua es el Villancico a San Frutos que reúne a intérpretes anónimos y músicos no profesionales, en general, a las doce del mediodía del día 25 en el trascoro de la Catedral, un acto entrañablemente segoviano. Durante esa mañana la Asociación Ornitológica Segoviana mostrará una exposición de aves en la PLaza mayor. También merecen ya la calificación de tradicionales actos organizados desde la semisecreta Venerable Cofradía del Paso de la Hoja, que la medianoche anterior obra un milagro en la portada de San Frutos de la Iglesia mayor de la capital segoviana, este año con la aportación de la ilustradora y pintora segoviana Lucía Huertas Barrios. Esa misma noche habrá música tradicional, antes y después del ‘milagro’, a cargo de Nuevo Mester de Juglaría que, tal y como explicó la alcaldesa no pudo ofrecer el concierto que este año correspondía al día de San Pedro, en junio, por una tormenta. No faltarán tampoco las Sopas del Santo que amorosamente cocinan los integrantes de la Asociación de Cocineros al módico precio de un euro la ración, aportación solidaria, ya que este año la recaudación se destinará a Parkinson Segovia. Antes, el día 22, la Plaza Mayor acogerá la celebración del Día del Folklore de la Asociación Andrés Laguna.

Al día siguiente, Ramón Masegosa, fundador de la coral Voces de Castillo, recibirá el nombramiento de Amigo de San Frutos y la periodista María Coco procederá a la lectura del romance del santo en el quiosco de la Plaza Mayor.

Para los más pequeños se ha programado, por ejemplo, magia y malabares, además de un espectáculo acrobático y talleres creativos.

En el terreno de las colaboraciones, una de las actividades gratuitas llega de la mano de la orquesta de plectro y guitarra ‘Cuerda para rato’, con un concierto en San Quirce el día 25 por la tarde.

Mónica Carretero expondrá en el nuevo centro municipal sus carteles de San Frutos

Una de las actividades incorporadas este año al programa de San Frutos es la presentación, la víspera de la fiesta, de la Casa de la Lectura, ubicada en el edificio histórico que fue Cárcel Real y que en las últimas décadas albergaba la Biblioteca Pública de Segovia, en la Calle Real, hasta la apertura de la nueva en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra. La Concejalía de Cultura propone así, después de un retraso de un año respecto a la intención inicial del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, una jornada de puertas abiertas la tarde del martes 24 de octubre, en la que los visitantes podrán contemplar también los carteles de San Frutos que ha realizado la ilustradora segoviana Mónica Carretero en la última década.

‘MERIENDA’ CON EL SANTO Carretero, a la que la alcaldesa mostró su gratitud porque hace diez años cedió gratuitamente la ilustración que ya tenía de San Frutos para el cartel de las fiestas del patrón, comentó con buen talante que, después de tantos años, su rutina a la hora de enfrentarse a un nuevo cartel sobre el santo eremita segoviano consiste en ir de excursión unos días antes “hacia donde vive San Frutos, quedo con él, me va a buscar a medio camino, nos damos un paseo, le llevo tortilla, torreznos, que le gustan bastante como buen segoviano, nos hacemos un almuerzo y luego ya, después, decido cómo le voy a dibujar y este año he decidido hacer un primer plano, porque le vi con muy buena cara y, como siempre había salido un poco lejos, creo que con diez años, un primer plano, que se te vea lo guapo que sigues”.

Concierto homenaje a cargo de la Unidad de Música del Regimiento ‘Inmemorial del Rey’ número 1

La Asociación Conde de Gazola, formada por unos trescientos antiguos alumnos de la Academia de Artillería, organiza esta actividad mañana sábado en la Catedral

Emilio Montero Herrero ha presentado una de las novedades del programa de la fiesta de San Frutos de este año, el concierto que ofrecerá el sábado en el trascoro de la Catedral la Unidad de Música del Regimiento ‘Inmemorial del Rey’ Nº 1, con entrada libre y a partir de las 19.30 horas.

Se trata de una propuesta de la Asociación Conde de Gazola, que forman unos trescientos antiguos alumnos de la Academia de Artillería de Segovia, y que fue constituida el año pasado para mantener vivas las tradiciones y la historia del centro militar que fundara Félix de Gazola en el Siglo XVIII en Segovia como Real Colegio de Artillería. Montero explicó que, con motivo de la conmemoración el 21 de octubre de este año del 239º aniversario del nacimiento del fundador, “los componentes de la asociación, como segovianos honorarios —así es por decisión del Ayuntamiento de Segovia desde los años cincuenta del siglo pasado— ofrecen a la ciudad este concierto homenaje a su patrono, San Frutos”.

Esta Unidad de Música, dirigida por el teniente coronel músico Juan Bautista Meseguer Llopis, forma parte del Regimiento ‘Inmemorial del Rey nº 1’, uno de los más antiguos de Europa y donde sientan plaza de soldado, por tradición, los herederos del trono de España. El rey Felipe VI fue alistado como Soldado de Honor en mayo de 1977.

Caracterizada por instrumentos de percusión y viento, está formada por una banda de guerra (cornetas y tambores) con 30 integrantes y por 60 profesores músicos pertenecientes a diferentes escalas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.