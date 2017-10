Noquear la artillería del Majadahonda

El lateral de la Gimnástica Segoviana Borja Plaza conduce un balón en el encuentro frente al Atlético de Madrid B. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana encara su compromiso del domingo en La Albuera (17.00 horas) contra al Rayo Mahadahonda con la firme intención de seguir puntuando como viene haciéndolo en las tres últimas semanas. Dos empates, frente al Racing de Ferrol (1-1) y Real Madrid Castilla (0-0), y la victoria ante la UD San Sebastián de los Reyes (0-2) son los resultados que justifican la evolución de la plantilla azulgrana en las últimas jornadas tras pasar el trance de equipo novel en la competición.



En el duelo de este fin de semana que se disputa en el feudo segoviano se da la circunstancia de que se enfrenta uno de los equipos más efectivos de cara a la portería del Grupo I con dieciséis dianas, junto al Toledo, y uno de los conjuntos que más goles recibe (dieciséis), al igual que el Real Valladolid B, según evidencia la estadística. Los números del cuadro madrileño se acentúan gracias al acierto de sus hombres de ataque como Gerardo Berodia (cuatro goles), Dani Pichín (tres) o Jeisson Martínez (tres), entre otros. Los datos de la Gimnástica, por su parte, se agravan a raíz de la goleada sufrida en el escenario toledano del Salto del Caballo en la quinta jornada de liga (6-1).



La Segoviana buscará un nuevo triunfo para tratar de romper la igualada a seis puntos que ostentan las cinco plantillas de la zona baja: Ponferradina, Guijuelo, Talavera de la Reina y Valladolid B. Así lo explicó el técnico Abraham García, en rueda de prensa: “El equipo ha entrenado con normalidad. Tuvieron dos días de descanso y llegaron con ganas para prepararse para lo que sería la primera victoria en casa. Sumar de tres es ya una obligación y, de esta manera, refrendaríamos el trabajo de los tres últimos partidos en los que no hemos perdido”.

La entidad majariega que dirige Antonio Iriondo es quinta en la clasificación y lleva cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. Además, la temporada pasada fue uno de los equipos revelación y consiguió una meritoria cuarta plaza, que le valió para disputar la fase de ascenso a Segunda División.



“El primer entrenador que me marcó fue mi padre -Juanjo García-, luego Johan Cruyff y Antonio Iriondo es otro de ellos. Para mí es una persona especial y gracias a él puedo decir que soy entrenador. Él me ayudó mucho para dar mi paso del Majadahonda al Atlético de Madrid. Además, en esta población es donde vivo y trabajé durante mucho tiempo en su academia. También tienen un gran cuerpo técnico con hombres como Asen, Pedro Calvo o el director deportivo José María Movilla”, comentó García; y resumió: “Están a un nivel alto y apuestan por jugar bien con futbolistas de calidad”.

EL APUNTE DE BORJA PLAZA También compareció en los micrófonos el lateral Borja Plaza, que analizó la dinámica en la que se encuentra inmersa la plantilla: “Las sensaciones son positivas. Estamos minimizando errores y ahora llevamos tres semanas sin perder. El hecho de haber corregido fallos es lo que nos ha llevado a crecer. Todos los jugadores ya sabemos de que va la Segunda B y tenemos que estar 100% concentrados durante los 90 minutos”. Respecto al Majadahonda, señaló: “Es un conjunto que intenta jugar mucho, acumula gente por dentro, sus laterales son largos, defiende con intensidad...”.

