Los universitarios pueden solicitar las becas de la Junta hasta el 15 de noviembre

La Junta ha abierto ya el plazo para que los estudiantes de las universidades regionales puedan solicitar las becas para el presente curso. Podrán optar a estas ayudas tanto los estudiantes matriculados en las enseñanzas de Grado como los de nuevo ingreso, de las universidades públicas y privadas de la Comunidad. La cuantía total del crédito destinado a las becas asciende a 2 millones de euros, según la orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, que podrán ser ampliados en 550.000 euros si las circunstancias lo requieren.

Los estudiantes pueden solicitar sus becas hasta el próximo 15 de noviembre. Las ayudas se concederán en dos

modalidades: de matrícula, destinada a cubrir el importe de los precios de la matrícula para este curso; y de residencia, destinada a colaborar en los gastos que tenga el alumno por residir fuera del domicilio familiar. En este último caso, será de 1.500 euros.

Para optar a las becas de matrícula hay que tener una nota de acceso a la universidad menor que 5,5 puntos —puesto que con notas de 5,5 y superiores las concede el Ministerio de Educación—. Además del requisito académico, será preciso que la renta familiar neta no supere en el año 2016 los umbrales de 14.112 euros para un miembro computable; 24.089 euros, para dos; o 32.697 euros, para tres.

A la ayuda de residencia podrán optar quienes hayan accedido a la universidad con una nota inferior a 6,5 puntos. De esta modalidad no podrán beneficiarse los solicitantes con independencia familiar y económica, que cursen total o parcialmente enseñanzas en la modalidad a distancia, ni quienes se matriculen en menos de 60 créditos. Además, la renta familiar neta no podrá superar en el año 2016 los umbrales de 13.236 euros para un miembro computable; 22.594 euros, para dos; o 30.668 euros, para tres.

Estas ayudas de la Junta son complementarias de las del Ministerio de Educación y compatibles con estas.

