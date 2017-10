El procedimiento para adjudicar el contrato de los urbanos se extenderá al menos hasta marzo de 2018

En marzo de 2015 se incorporaron los vehículos más modernos de la flota actual. / KAMARERO

El procedimiento para licitar el nuevo contrato del servicio del transporte urbano de Segovia ha comenzado por fin tras la publicación el pasado sábado del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La documentación de esta última señala, como fecha orientativa para la apertura del sobre con la oferta económica, el 1 de marzo de 2018 a las dos de la tarde. Todo indica, por lo tanto, que al menos hasta ese mes no se podrá adjudicar la concesión del servicio público y, teniendo en cuenta que habrá un periodo transitorio que puede extenderse un máximo de siete meses, no será hasta septiembre u octubre del año que viene cuando los segovianos, si todo sale razonablemente bien, podrán disfrutar del nuevo diseño de líneas y frecuencias, así como de nuevos autobuses —habrá renovación parcial de la flota—, innovaciones tecnológicas y otras mejoras.

De momento, las empresas del sector interesadas tienen de plazo hasta las dos de la tarde del 23 de noviembre para presentar su oferta. Eso sí, no podrá hacerlo cualquiera, ya que tendrán que acreditar, entre otros requisitos, que han sido concesionarias de un servicio público de titularidad municipal de transporte colectivo urbano de viajeros durante al menos un año en los últimos cinco concluidos (2012-2016), como mínimo en un municipio y haber transportado un mínimo anual de 2.800.000 viajeros en uno de esos años. También deberán acreditar una cifra anual de negocio (dentro de los tres últimos años concluidos) igual o superior a 7.656.840 euros (IVA excluido).

En el equipo de Gobierno, el principal temor del concejal de Transportes y Movilidad, Ramón Muñoz-Torrero es que el procedimiento pueda alargarse por la presentación de reclamaciones, recursos, etc. por las licitadoras, a la vista de lo ocurrido tanto en otros municipios como en líneas interurbanas como la de Madrid-Segovia.

CARACTERÍSTICAS La alcaldesa, Clara Luquero, y el concejal de área, han destacado repetidamente desde el mes de julio del año pasado, cuando presentaron a la oposición y a la opinión pública las líneas maestras del futuro contrato, tres mejoras generales: renovación de la flota de autobuses, mejora de la frecuencia del servicio y mejora de la comunicación con los usuarios.

Una de las cuestiones controvertidas ha sido precisamente las características de los nuevos vehículos, ya que mientras algunos grupos políticos consideran que será una oportunidad perdida para incorporar tecnologías más sostenibles: autobuses eléctricos o híbridos, el Gobierno municipal socialista ha optado por motores diésel, alegando que es lo mejor por las características de la ciudad y la falta de garantías de otros sistemas o su alto coste.

El pliego sí incorpora una cláusula de innovación tecnológica que exige que el adjudicatario incorpore a la prestación del servicio “los avances tecnológicos que se produzcan en el futuro”. En el caso de los autobuses, los licitantes deben proponer en su oferta un programa, con cronograma incluido, para los dos primeros años de contrato, de pruebas con autobuses con distintas energías alternativas, que reduzcan la contaminación y el consumo, dando prioridad a la energía eléctrica o híbrida, para que circulen en Segovia en condiciones reales de servicio y en una línea ordinaria durante un plazo no inferior a un mes. Se trata de ir obteniendo conclusiones de cara a la elección de vehículos en el futuro. Establece en este sentido pruebas bienales a propuesta del adjudicatario y con la intervención del Ayuntamiento.

SOLICITUD DEL PP Mientras tanto, y a la vista de que las averías en los autobuses de la flota actual están afectando al servicio, según el Grupo Popular, los concejales del PP exigen a la alcaldes que ponga en marcha ya las medidas necesarias para que el transporte urbano no se resienta, lo que pasa, dicen, por tener vehículos de reserva, incrementar el mantenimiento de la flota o cuidar detalles como la limpieza de las paradas o la actualización de la información en las mismas.

“No se puede permitir que suceda lo que ha pasado estos días, que nuestros vecinos se encuentren que no llegan a sus trabajos o a su destino porque hay viajes que no se han podido realizar o que se deje de prestar servicio en una línea y sin avisar, porque no hay más remedio que utilizar su autobús para otra”, según afirma su portavoz, Raquel Fernández, en una nota de prensa, en la que califica de desastre la actuación del Gobierno municipal socialista tanto para garantizar el servicio —al igual que el próximo, el contrato actual es de gestión interesada; es decir de responsabilidad y riesgo compartidos— como por el largo proceso para licitar el nuevo contrato.

