La CHD espera que las últimas lluvias marquen un cambio de tendencia

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Juan Ignacio Diego, mostró su confianza en que las lluvias que han llegado esta semana a Castilla y León, aunque por el momento sean “escasas”, marquen un “cambio de tendencia” en lo meteorológico y “la entrada del otoño” con más precipitaciones en las próximas semanas.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una jornada sobre el proyecto Aquamundam en Valladolid, Diego consideró “prematura” hacer una valoración de las lluvias, pero se ha mostrado seguro de que van a “venir bien” para que se pueda afrontar mejor las labores agrícolas que estaban pendientes.

No obstante, al ser “escasas” no supusieron por ahora la entrada de reservas a los embalses, por lo que la situación de éstos “es la que era”. En todo caso recalcó que las labores de riego “ya están terminadas”.

En cuanto al abastecimiento, el presidente de la CHD explicó que los “escenarios” con los que trabaja la entidad de Cuenca permiten “ver con optimismo la entrada de las lluvias, de la temporada húmeda”, por lo que espera que no se produzcan problemas en el abastecimiento “en las próximas semanas”.

Diego detalló que la CHD trabaja con “escenarios de sequía” en para tratar de anticipar posibles problemas por el retraso de la llegada de las lluvias, de modo que ha considerado que no se trata de un problema “de semanas”, sino de “meses”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.