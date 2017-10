Un segoviano frente a la Segoviana

El jugador segoviano Jorge de Frutos del Majadahonda disputa un balón frente a un rival del Navalcarnero. / EL ADELANTADO

La Gimnástica Segoviana lleva tres partidos sin conocer la derrota, lo que se ve traducido en la suma de cinco puntos que ayudan a engrosar su rendimiento. Un balance positivo para tratar de salir de la zona comprometida del Grupo I de la Segunda División B. Este domingo tiene un nuevo compromiso en el campo de La Albuera y recibe al Rayo Majadahonda. El conjunto madrileño es el equipo más goleador de la competición, junto al Toledo. Dieciséis dianas avalan el trabajo del cuadro que dirige Antonio Iriondo gracias al juego colectivo y al acierto de sus hombres de ataque. En sus filas militan delanteros como Gerardo Berodia, Carles Coto, Dani Pichín, Jeisson Martínez o el joven segoviano Jorge de Frutos.



De Frutos (1.997), natural de Navares de Enmedio, comenzó su andadura en el fútbol en las categorías inferiores del CDP Sepúlveda y en su segundo año de juvenil pasó al CD Cantalejo de la liga Regional, donde sus números como artillero no pasaron desapercibidos. Su rendimiento a nivel autonómico le llevaron al Rayo Majadahonda para completar su última temporada antes del cambio a la categoría absoluta en la División de Honor. El rédito en su primera campaña con la entidad majariega le llevó a entrar en algunas convocatorias con el primer equipo; llegando incluso a disputar varios minutos en diferentes partidos. Ahora, con 20 años, forma parte del bloque que comanda Iriondo y su peso es cada vez más importante.



Tras el pasado curso en el que el Majadahonda logró la cuarta posición en el campeonato liguero y consiguió ganarse una plaza para disputar la fase de ascenso a Segunda, el conjunto madrileño mantiene su concepto y su filosofía de fútbol. Así lo explica el jugador segoviano: “Antonio -Iriondo- tiene una idea fija, que es el juego combinativo. Le gusta tener la posesión del balón y desgastar a los rivales para crear fisuras en el sistema defensivo rival, como bien nos dice él. Gracias a esto llegamos a la última fase, la de la definición, en la que tenemos que estar atentos los delanteros para aprovechar las oportunidades que se nos dan”; y añade -de forma clara-: “Creo que jugando al ataque es la manera que más se disfruta jugando al fútbol”.



Con esta mentalidad, el Rayo lleva cuatro encuentros sin conocer la derrota de forma consecutiva y copa la quinta posición, a dos puntos del Celta de Vigo B -cuarto-. El buen arranque liguero atisba una proyección como la de la temporada anterior, pero el objetivo del equipo, según apunta De Frutos, es “mejorar cada día. Iriondo nos dice que si cada día mejoramos en una cosa, vamos a ser mejores que nadie”; y subraya: “Donde nos encontremos al final del curso será donde nos hayamos merecido estar”.



En cuanto a su proyección y evolución, el atacante de Navares señala: “Me encuentro bastante mejor que el año pasado. Creo que me he ganado la confianza del míster a base de trabajo y se está viendo en los partidos. Estoy jugando de punta de banda, más por la parte derecha”. De las nueve jornadas que lleva la competición, ha jugado ocho partidos, seis de ellos como titular; marcando un gol hasta el momento (frente al Talavera de la Reina).



Este domingo llega a Segovia, en lo que será un enfrentamiento especial para él. “Mis padres, algunos familiares y amigos seguro que se acercarán a verme”, comenta. Respecto a la Gimnástica, un club que sigue su progresión de cerca, destaca: “La Segoviana tiene un gran equipo. Al haber subido de Tercera les habrá costado un poco adaptarse a la categoría, pero ya van mejorando los resultados”; y asegura: “Estoy convencido de que conseguirán la permanencia. Segovia merece tener un equipo en Segunda B”.

