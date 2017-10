Cantimpalos y Riazano lideran la liga provincial con pleno de triunfos

Imagen de un encuentro de liga provincial jugado por el CD Quintanar. / KAMARERO

La liga provincial de fútbol inició su temporada en la primera categoría, que el pasado fin de semana cumplió su segunda jornada, con sólo dos conjuntos, Cantimpalos y Spórting Riazano, capaces de hacer pleno de victorias, muestra de la igualdad que preside los primeros partidos de la competición.



El Cantimpalos es uno de esos conjuntos que ha iniciado la competición como un tiro, sumando dos triunfos consecutivos, el segundo de ellos en los Anexos al campo de El Hospital y frente al vigente campeón de Liga, un CD Quintanar que se vio por detrás en el marcador desde el minuto 25 de la primera parte, y que tras el 0-2 antes del descanso tuvo toda la segunda parte para buscar el empate, pero solo logró reducir las diferencias.



El Spórting Riazano es el colíder de la Primera Provincial tras sumar su segundo triunfo consecutivo ante un Mozoncillo que se vio por detrás en el marcador desde el primer minuto de partido. El equipo de Riaza pareció sentenciar el choque con el 3-0, pero su rival redujo las distancias antes del descanso, lo que llevó a un segundo tiempo en el que de nuevo los locales consiguieron marcar un cuarto gol que sí dejó el choque decidido.



El Turégano sumó un punto del campo de Las Piscinas tras jugar un partido de poder a poder con el Carbonero, que se puso por delante en el marcador mediado el primer tiempo, pero no pudo mantener durante demasiado tiempo su ventaja, porque el equipo tureganense empató antes incluso de cumplirse la primera media hora de encuentro, y el marcador no volvió a moverse, pese a que hubo ocasiones para ambos conjuntos.



En el campo Cristo del Valle de Villacastín se disputó el partido más emocionante de la jornada, con un Arcángel que llevó la iniciativa en el marcador durante prácticamente todo el choque, y un Villacastín extraordinario en su reacción, ya que hasta en tres ocasiones logró neutralizar los goles que fue marcando el conjunto de San Rafael, el último de ellos en el tiempo de descuento, que encontró respuesta en la última acción del partido en la que el equipo local logró rescatar un punto.



El Prádena vio frenado su buen comienzo de la competición tras perder por la mínima frente al Cantalejo en el campo de El Bardal, donde el conjunto briquero aguantó con mucha solvencia defensiva los intentos de su oponente por adelantarse en el marcador, y a veinte minutos para el final consiguió el tanto que le sirvió para sumar sus tres primeros puntos en la competición, con los que compensa la decepción de la derrota en la primera jornada de liga, y se mete de esta manera en los puestos de la mitad de la clasificación.



En el campo de La Mina se midieron dos estados de ánimo distintos: el de un Monteresma dolido por la goleada encajada en la primera jornada, y un Cuéllar Santa Teresa con moral tras haber ganado su primer partido. Finalmente los puntos se quedaron en Palazuelos, gracias a un solitario tanto conseguido en la segunda parte con el que el Monteresma inicia su ascenso en la tabla.



En San Miguel, la Ayllonesa derrotó al Cabezuela por 4-2 en un encuentro de alternativas, ya que al primer tanto del conjunto local respondió con fuerza el cuadro cabezolano para colocarse con 1-2 antes del descanso. Pero en la segunda parte el cuadro de Ayllón tuvo doce minutos frenéticos, en los que no solo logró empatar el choque, sino incluso ponerse por delante con una diferencia de dos goles que se hizo insalvable para un Cabezuela que aún no conoce la victoria en la competición. La Ayllonesa se resarce de esta manera de su fuerte derrota de la primera jornada.

