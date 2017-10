Responsables con la afición

Bruno culmina un contragolpe sobre la portería del MMT Zamora en un encuentro jugado en Nava. / AMADOR MARUGÁN

Un equipo que no conoce la derrota en la temporada en la División de Honor Plata, frente a otro que aún no ha ganado en la Liga Asobal. Ya solo por esa razón el encuentro que a partir de las 21.00 horas medirá en el frontón de Nava de la Asunción al Viveros Herol con el MMT Zamora representa un gran aliciente para el aficionado. Pero si, además, el encuentro corresponde a la eliminatoria a partido único de la segunda ronda de la Copa del Rey, el interés por el desenlace del choque aumenta de manera exponencial.



Cierto es que el equipo zamorano que entrena Eduardo García Valiente aún no ha sumado una victoria en la máxima categoría del balonmano nacional, pero ello no le hace menos peligroso. Es más, Dani Gordo apunta a todo lo contrario, “porque vendrán a Nava intentando cambiar la dinámica. Zamora es un equipo preparado para competir en una Liga que es de las mejores del mundo, y aunque su inicio no haya sido bueno, esto no significa absolutamente nada”.

Nada de prioridades A pesar del buen inicio liguero, y que poco a poco el sueño de poder optar a algo más que a la consolidación en la categoría se va acercando, el técnico del Viveros Herol no quiere priorizar en absoluto la competición regular sobre la Copa del Rey, “porque lo primero que debemos ser es responsables con nuestra afición, juguemos la competición que juguemos, ya sea la Liga, la Copa o la Intertoto. Para nosotros el de Zamora es un partido más que debemos intentar competir de la mejor forma posible, y más jugando en casa”.



El técnico navero elogia a su oponente de esta noche, “que es un rival bien conjuntado, que ha mantenido a casi toda la plantilla que logró el ascenso a la Liga Asobal; tiene un ataque que pierde pocos balones y una buena defensa. Salvando el partido frente al Ademar que perdió con claridad, en el resto de encuentros ha competido hasta el final, así que tendremos que dar lo mejor de nosotros si queremos tener opciones”. No se puede olvidar que el equipo zamorano ya venció al Nava en la copa Castilla y León (23-24) allá por el mes de agosto.



Lo que no tendrá el Viveros Herol Nava será a su plantilla al completo para el encuentro, puesto que Isma Juárez, que se tuvo que retirar lesionado en el partido ante el Torrelavega, sufre una rotura fibrilar que le tendrá un mínimo de cuatro semanas de baja. “ya tuvo molestias durante la semana, pero por la importancia del encuentro optamos por que compitiera”, asumiendo con ello un riesgo que finalmente se concretó en una lesión muscular. El resto de la plantilla, salvo Oleg, se encuentra a disposición de Dani Gordo, incluido Toma Brakocevic, que no jugó un solo minuto el pasado sábado por decisión técnica, y al que parece que le está costando bastante más que al resto la adaptación a la liga española.

SEGUNDA RONDA DE COPA:



Bordils - Guadalajara

Jugado ayer: 26-30

Amenábar - Benidorm

Jugado ayer: 21-27

Dólmenes - P. Genil

Hoy, 20.30 horas.

Pabellón Fernando Argüelles.

V. Aranda - Sagunto

Hoy, 20.30 horas.

Pabellón Príncipe Asturias.

Agustinos - Teucro

Hoy, 18.00 horas.

Pabellón Colegio San Agustín.

Sinfín - Bidasoa

Hoy, 20.30 horas.

Pabellón La Albericia.

Alcobendas - Morrazo

Hoy, 20.00 horas.

Pabellón de los Sueños.

Viveros Herol Nava - MMT Zamora

Hoy, 21.00 horas.

Frontón de Nava.

Árbitros: Monjo Ortega y David Soria.

