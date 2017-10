El PSOE califica de “engaño masivo” las inversiones de la Junta para Segovia

Los parlamentarios regionales del PSOE por Segovia José Luis Aceves y Ana Agudíez no escatimaron en críticas a la hora de valorar el programa económico que la Junta de Castilla y León ha diseñado para la provincia el próximo año, cuyos presupuestos están marcados por el “engaño masivo” a los segovianos.

En conferencia de prensa, Aceves y Agudíez ofrecieron el análisis de los socialistas a las cuentas regionales para Segovia, y aseguraron que la Junta “somete a los segovianos a un nuevo castigo” con unos presupuestos “testimoniales y tramposos” que a su juicio “no generan empleo de calidad, ni mejoran sustancialmente servicios públicos ni ayudan al medio rural”.

Así, el también secretario provincial del PSOE, señaló que las inversiones previstas para la provincia no contemplan novedades importantes, incluyen proyectos con pequeñas cuantías “para no hacer nada, olvidan proyectos necesarios para la provincia, continúan la ejecución de otros y una parte importante no se ejecutaran como siempre demuestra el PP en cada ejercicio”.

Del mismo modo, criticó el “tufo poco creíble” en las cuentas presentadas, donde el gobierno del PP “intenta contemplar partidas comprometidas de años anteriores, aunque sean con pocos recursos y con pocas posibilidades de que se ejecuten”.

En el plano regional, Aceves reconoció el crecimiento del 5,5% del presupuesto con respecto a 2017 hasta alcanzar los 10.859.218.623 euros, pero precisó que la mitad del incremento (566 millones.) es para amortizar deuda, por lo que el aumento real es de un 3,5 %. Además, sitúa a Segovia a la cola de las inversiones reales en la Comunidad por lo que el PP “no puede sacar pecho de un aumento de inversión, cuando nos dejan en la última posición de la Comunidad”.

Explicó que estos presupuestos “evidencian la posición que ocupa Segovia en las prioridades del gobierno del PP con solo 19,8 millones de euros en inversiones reales, la peor cifra de la Comunidad y demuestran, una vez más, que los segovianos les interesamos muy poco al PP de Segovia y al PP de Castilla y León”

Sobre este aspecto, abundó en que la Junta “no prioriza ninguna medida especial para articular un plan de reindustrialización para Segovia, ni un Plan de Desarrollo Rural específico para las zonas más desfavorecidas, con el objetivo de fijar población y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del medio rural”

