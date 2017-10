El BM Alcobendas aguanta el ritmo de resultados del Viveros Herol

La liga en la División de Honor Plata de balonmano cumplió el pasado fin de semana su quinta etapa, tras la que solamente quedan dos conjuntos como líderes de la clasificación, después de que el Conservas Alsur Los Dólmenes perdiera en su visita al pabellón La Albericia frente al Sinfín, dejando al Balonmano Alcobendas y el Viveros Herol Nava como únicos equipos invictos en la categoría después de haber sumado cuatro triunfos y un empate.

Es actualmente el equipo madrileño quien lidera la clasificación, por mejor diferencia de goles con respecto al segoviano tras la victoria contundente que obtuvo sobre el Ikasa BM Madrid, colista de la categoría y único conjunto que aún no ha sumado punto alguno. Todo lo contrario que el Viveros Herol, que tuvo que esperar a los últimos segundos de su encuentro ante el BM Torrelavega para conseguir sumar la victoria más ajustada de la temporada, aunque puede no ser la última, tal y como señaló Dani Gordo, consciente de que su equipo se está convirtiendo en el rival a batir.

Así las cosas, tan solo Alcobendas y Nava han sido capaces de puntuar en todos los encuentros de liga, y ello repercute en la clasificación, puesto que son dos los puntos de diferencia que los líderes manejan frente al antequerano equipo de Los Dólmenes, y tres sobre un grupo de cinco equipos, entre los que se encuentran conjuntos tan sorprendentes en su buen rendimiento como el Agustinos Alicante, (a la baja tras su derrota ante el Lanzarote), el Amenábar Zarautz, (tras su victoria sobre un Villa de Aranda que ya no tiene a Álvaro Senovilla como técnico), más otros como Cisne o Covadonga, más habituales en la zona alta de la tabla, o el Barça B, que no ha tardado en enlazar triunfos, y más que logrará por la calidad de su plantilla.

Vuelve la Copa El equipo navero comenzó ayer a preparar el partido que el miércoles, a partir de las 21.00 horas, disputará frente al MMT Zamora, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey de balonmano y que tendrá como sede el frontón de Nava de la Asunción. Será uno de los pocos encuentros en los que el equipo segoviano no partirá como favorito para la victoria, ya que el Zamora es el equipo de Liga Asobal que ya en pretemporada consiguió la victoria.

