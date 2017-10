Puigdemont no aclara si declaró la independencia y pide una reunión

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no aclara si su gobierno había declarado oficialmente la independencia de España y, en su lugar, ha propuesto conversaciones para negociar. En una carta a Mariano Rajoy, Puigdemont solicita dos meses de diálogo sobre el estado de la región en el noroeste de España, que celebró un referéndum de independencia el 1 de octubre.

El viernes, Rajoy había establecido como plazo límite las 10 a.m. hora local para que Puigdemont dijera definitivamente si un discurso ambiguo que pronunció ante el Parlamento catalán la semana pasada a raíz del referéndum equivalía a una declaración de independencia. Rajoy había advertido a Cataluña que si hubiera declarado oficialmente una separación, invocaría las disposiciones del artículo 155 de la Constitución española, que permiten al gobierno central disolver la administración catalana y ordenar nuevas elecciones.

Por su parte, el Gobierno considera inaceptable la respuesta que ha dado el presidente de la Generalitat al requerimiento que le lanzó el pasado miércoles para que aclarara con nitidez si en su última intervención ante el Parlament, el mismo día 10, dio por declarada o no la independencia de Cataluña. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia urgente en el palacio de La Moncloa, ha calificado la carta remitida por Carles Puigdemont a Mariano Rajoy esta misma mañana como una respuesta "lamentable" puesto que no satisface la petición que se le hizo. "No era muy difícil decir sí o no", ha dicho Santamaría quien ha considerado que se prolonga la situación de "confusión de forma deliberada".

Ahora el Gobierno espera que en el plazo que queda hasta el jueves, Puigdemont "rectifique y lo haga con claridad". Considera que está preso de sus apoyos más radicales.