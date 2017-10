El PSOE insta al Gobierno a poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La secretaria ejecutiva de Lucha contra la Violencia de Género del PSOE de Segovia, Milagros Matesanz, condena en nombre de todos los socialistas segovianos el asesinato de una mujer en Rubí, presuntamente a manos de su expareja, el pasado sábado. “En lo que va de año, son ya 41 las mujeres víctimas mortales de una lacra que tenemos que erradicar de nuestra sociedad”, lamenta Matesanz. “En nombre de todos los socialistas segovianos quiero hacer llegar mis condolencias a la familia y a los allegados de esta nueva víctima de la sinrazón y manifestar nuestra más rotunda condena hacia este tipo de actos injustificables”, añade.

Para Matesanz es “necesario recordar que detrás de esta macabra cifra de 41 víctimas hay mujeres con nombres y apellidos, con proyectos vitales truncados por la acción violenta de quienes decían amarlas. Pero también estamos ante una lacra que se lleva por delante la vida de menores. No podemos olvidar que durante este año 7 menores han sido asesinados por la pareja o expareja de su madre y que 19 niños han perdido a sus madres”. “Son cifras aterradoras y vergonzantes ante las que ni la sociedad ni las administraciones podemos quedar impasibles”, asegura y por ello, según los socialistas, no puede dilatarse más la puesta en marcha de las medidas acordadas en el Pacto contra la Violencia de Género.

“El pasado 28 de septiembre se aprobaba en el Congreso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el que se recogen hasta 213 medidas para hacer frente a esta lacra y, desde el primer momento, los socialistas hemos insistido en la necesidad de que el Gobierno central acorte los plazos contemplados para su puesta en marcha. No queremos que el Pacto de Estado se quede en papel mojado, en meros formalismos o en una declaración de intenciones sino que las medidas en él contempladas se lleven a efecto de manera inmediata”, insiste Matesanz. “En la lucha contra la violencia machista, que es la lucha por la dignidad de la mujer, no pueden escatimarse esfuerzos ni sirve ponerse de perfil ni mucho menos intentar justificar la inacción apelando a la falta de presupuesto o la lentitud de la burocracia de la Administración”, asevera.

“Cada día que pasa sin hacer efectivo el Pacto, es un día más de intranquilidad y angustia para las miles de mujeres que viven amenazadas en nuestro país por sus parejas o exparejas”, concluye.

