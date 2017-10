La ocupación hotelera ronda el cien por cien durante el puente del Pilar

Miles de turistas pasan cada día por el Azoguejo para admirar los arcos centrales del Acueducto, el monumento más fotografiado de Segovia. / NEREA LLORENTE

Con unas temperaturas más propias del verano y un puente festivo del que han podido disfrutar muchos afortunados, Segovia vivió el último fin de semana por y para los turistas. El centro de la ciudad mostró su mejor cara durante el puente de la Fiesta Nacional y era complicado encontrar una mesa libre en un restaurante, una habitación de hotel o simplemente caminar por la Calle Real sin notar que Segovia estaba ‘invadida’.

Aún no hay datos oficiales, pero Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico y Turismo asegura que “el puente ha sido estupendo. En el Centro de Recepción de Visitantes, en estos días el contador sobrepasa las 16.000 entradas”. Además, añade, “los restaurantes han estado al cien por cien; y la ocupación hotelera ha sido del 95 por ciento el jueves, y del 100 por cien viernes y sábado, así que la media es de un 98 por ciento”.

Respecto a los turistas, explica De Santos que “ha habido mucho visitante nacional, sobre todo de Valencia y Cataluña”. Turistas que, poco a poco, van desviándose del eje Acueducto - Catedral - Alcázar e inspeccionan otros puntos de la ciudad. “El Centro de Interpretación de la Muralla cada vez sube más, lo que quiere decir que cada vez va más flujo turístico por allí”, dice la concejala. Asimismo, “las visitas guiadas se han triplicado y han salido todas muy bien; las dos del Arriero Claudio también han estado completas…Y los centros turísticos, en general, muy bien también”, insiste.

Impresión que confirma el presidente de la Asociación Industrial de Hostelería Segoviana (AIHS), Cándido López, quien explica que “normalmente los fines de semana de septiembre y octubre tienen mucha afluencia de turistas, porque la gente busca más turismo de interior, cultural, y Segovia es un destino turístico extraordinario para este tipo de escapada. El puente del Pilar suele ser uno de los más importantes del año y este año ha caído muy bien en fecha, con cuatro días festivos, ha hecho muy buen tiempo... así que la afluencia ha sido extraordinaria”.

Para López, la gente que ha venido este puente a Segovia ha acertado, ya que “ha tenido un fin de semana bueno, porque ha hecho muy buen tiempo, y eso anima a regresar y a llevarse una sensación positiva y satisfactoria. Eso les invita a volver y a hablar bien de Segovia, la gente lo ha disfrutado y lo ha pasado bien. Ha habido mucho ambiente, belleza, colorido y buenas sensaciones que les animan a regresar”.

Respecto a lo que queda de año, el presidente de los hosteleros confía en que sigan registrándose buenos datos. “La temporada estival en Segovia siempre decimos que dura hasta el puente del Pilar, pero en Segovia tenemos turismo todo el año; el otoño es una época buena para visitar Segovia, ahora viene la festividad de los Santos, luego está el puente de diciembre… En Segovia se han hecho las cosas bien y es un destino turístico con unos atractivos extraordinarios, tanto por la belleza de la ciudad, como por la riqueza cultural y natural de la provincia… y eso hace que tengamos turistas todo el año”, asegura.

Así pues, parece que este 2017 terminará con unos datos de récord en el sector. “Los indicadores turísticos nos dicen que desde hace uno o dos años se ha recuperado el pulso de la actividad turística y afortunadamente el turismo está en alza”, dice López.

De Santos, por su parte, se muestra un poco más prudente aunque reconoce que “las previsiones de este año eran buenas, pero hay que sumar y ver”. “A mí me preocupa, más que los números, el ser capaces de aligerar la carga turística del eje Acueducto-Catedral-Alcázar. Es un reto y en la medida que lo consigamos tendremos una mejor atención, una mejor experiencia y una mejor comprensión de la ciudad”, concluye.

Turismo rural El puente no ha sido tan positivo para los alojamientos de turismo rural, al menos así lo asegura el presidente de la Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo de Segovia, Domingo Asenjo: “La ocupación en el puente ha estado en torno al 50 por ciento en la provincia; aunque durante el fin de semana ha superado el 60 por ciento”. Y es que, añade, “no ha sido un puente de los buenos, porque el festivo era jueves, no viernes ni lunes, que es cuando hay más ocupación. Ha habido más gente que ha cogido el fin de semana que todo el puente en sí. Además, al hacer tan buen tiempo es probable que haya mucha gente que se haya ido hacia la playa”.

Para Asenjo, la diferencia entre la cuidad y la provincia está en que Segovia capital “tiene mucho mejor marketing y promoción, porque en la provincia lo que hace la Diputación está muy lejos de lo que nosotros consideramos adecuado; y la Junta repite lo de años anteriores y no da resultados, hay que ir por otros caminos” en lo que a promoción del sector turístico se refiere.

Además, recuerda que hay problemas que llevan mucho tiempo sufriendo, como la falta de buenas comunicaciones —baja o nula cobertura telefónica y de internet— o el fuerte olor a purines, que hace el aire irrespirable en algunas zonas, lo que hace imposible la fidelización de los turistas.

