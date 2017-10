Una sentencia suspende la autorización de la Junta a la planta de residuos

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia ha suspendido la ejecución de la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia, de fecha 21 de febrero de 2013, por la que se autoriza la planta de residuos que se pretende construir en el municipio de Aldeanueva del Codonal. Dicha planta, según el proyecto original, se destinaría a la gestión de residuos no peligrosos, gestión y valorización de ‘sandach’, y centro de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado y de productos relacionados con la producción animal

Un colectivo había solicitado la suspensión de la resolución de la Junta, y ahora el juez ha decidido atender la petición. No obstante, contra el mencionado auto, fechado el 22 de septiembre de este año, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días, ante la sala de lo Contencioso - Administrativo de Burgos.

En el Ayuntamiento de Aldeanueva del Codonal, la sentencia ha sido bien recibida, al entender su alcaldesa, Pilar Arribas, que “es un paso más” para evitar la construcción de la mencionada planta. En cualquier caso, Arribas, que reconoce que los vecinos están “preocupados” por este asunto, insistió en que tema “todavía no está cerrado”.

Como se recordará, la construcción de la planta, proyectada por Abersa Gestión de Residuos S.L., no ha sido bien vista por el vecindario, que el pasado mes de marzo constituyó una plataforma para oponerse a la idea. En abril, unas 150 personas se manifestaron ante el Acueducto, defendiendo su deseo de que el pueblo no acoja residuos de otros lugares.

Una de las razones por las que se oponen a la planta de residuos es por el “alto riesgo de contaminación del agua” que conlleva, ya que la instalación se ubicaría a escasos metros del cauce del Voltoya. De igual forma, los vecinos alertan del “riesgo para la salud de las personas y de todo el ecosistema de ribera del Voltoya y, por extensión, del Eresma”.

Ecologistas en Acción, también opuesto al proyecto, ha insistido en que el suelo en el que quiere instalarse la planta está catalogado como ‘rústico protegido’, agregando además que la evaluación de impacto ambiental realizada “se concibió como un mero trámite y no como una herramienta previa a la toma de decisiones”.

