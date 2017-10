El tercero, tirando de oficio

El atacante de la Gimnástica Segoviana Fernán Ferreiroa intenta conducir un balón ante la presión del centrocampista del Castilla Óscar. / LA GIMNÁSTICA-JUAN MARTÍN

Tercer partido consecutivo sumando, y segundo empatando, de una Gimnástica Segoviana que realizó un más que decoroso partido ante el Real Madrid Castilla. Si bien el empate final hace justicia a los méritos contraídos por unos y otros durante el encuentro, los de Abraham García, que volvía a la que fue su casa, hicieron más y mejores cosas que su joven adversario.

Saltó la Gimnástica muy animada al impecable césped del Alfredo Di Stéfano, dispuesta a mantener su buena racha, salir de la zona de descenso por primera vez y alcanzar en la tabla a un rival herido, con muchas sombras y dudas en su juego tras las primeras ocho jornadas. Así, los primeros acercamientos correspondieron a los azulgranas. Un remate alto de Dani Calleja a centro de Ayrton y una internada por la banda izquierda de Ferrán, cuyo pase desde la línea de fondo lo cortó muy oportuno Manu, forzando el primer saque de esquina del partido.

Pronto despertó el Castilla, que comenzó a merodear el área de Pablo. Primero, con una carrera de Quezada que culminó con un zurdazo demasiado cruzado, luego con un par de centros laterales de Reguilón y Tejero, más tarde con un flojo disparo del propio Tejero que atrapó sin problemas Pablo y, la más clara, un mano a mano entre Campuzano y Pablo que ganó el portero. También pudo inaugurar el marcador Óscar, la perla blanca, en un libre directo que se perdió tras rozar el poste derecho.

Defensa firme Lo más peligroso por parte segoviana hasta el descanso sería una falta forzada por Ayrton, que le costó la amarilla a Manu y que ejecutó Dani Calleja, flojo y centrado, sin problemas para Belman, recién llegado desde Getafe, donde había sido suplente con el primer equipo. Los de Solari no lograban imponer su estilo, gracias al versátil y eficaz sistema táctico planteado por Abraham García, en el que Asier, Leira, Fernán y Dani Calleja intercambiaban constantemente sus posiciones. Atrás, Anel y Javi Marcos se mantenían firmes y atentos a todo balón que llegaba por su zona.

Pero los blancos contaban con dos estiletes por las bandas, sobre todo la derecha, donde el argentino Franchu hacía sufrir a Rubén. Desde ahí llegaron un par de centros que generaron más inquietud que peligro real. Tras un inocente disparo de Leira y una arrancada de Asier que taponó bien Reguilón, finalizó un aceptable primer tiempo.

No hubo cambios tras la reanudación y el encuentro entró en una fase bastante irregular, en la que los gimnásticos ni sufrían ni hacían sufrir a los merengues, pese a su aparente dominio. Ayrton corría de un lado a otro con el doble propósito de desubicar a los zagueros y de cazar un balón suelto desde el que montar un contragolpe. Y lo encontró en el minuto 66, junto a la frontal del área, pero no supo muy bien qué hacer con él y chutó con la zurda, raso y centrado, despejando Belman con el pie, en una de esas oportunidades que pueden cambiar el destino de un choque.

Ya por aquel entonces, el técnico madridista había decidido renovar su vanguardia con las incorporaciones de Mancebo y Dani Gómez, en sustitución de Franchu y Cristo, más apagados en esta segunda parte. Y Abraham había hecho lo propio con la entrada de Domingo por Fernán. Poco después, también retiraba al recién amonestado Leira, reemplazándolo por Quino.

Tan segura y confiada se veía la Gimnástica, que comenzó a avanzar metros poco a poco, sin descuidar la retaguardia. Así forzó un puñado de corners en los que, pese a mostrar una variedad de repertorio muy amplia, no logró sorprender ni a la defensa ni al portero locales. Al contrario, en el 79, tras una larguísima jugada de ataque, el balón le llegó en el segundo palo a Fidalgo, que remató según le venía y provocó la excelente reacción de Pablo, evitando junto al poste derecho un gol que ya se cantaba.

Anel cerró el capítulo de oportunidades gimnásticas al cabecear un saque de esquina, aunque sin lograr dirigirlo a puerta. Y el partido murió con la ofensiva final de un Castilla sin ideas, que impotente se dedicó a reclamar un par de caídas de sus delanteros en el área, por si sonaba la flauta o, mejor dicho, el silbato del colegiado. El punto cosechado no basta para abandonar la zona roja, pero sí para seguir mejorando sensaciones de cara a la visita del Rayo Majadahonda a La Albuera.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.