Los alumnos de la Complutense podrán hacer prácticas en el Ayuntamiento

La Universidad Complutense de Madrid cuenta con diferentes edificios y miles de estudiantes en la capital. / EL ADELANTADO

El Ayuntamiento de Segovia, durante este inicio de curso, ha firmado convenios de colaboración de cooperación formativa con diversas entidades educativas, como la Universidad Católica de Ávila o el Centro de Estudios Hispánicos de Segovia. A esta lista se suma ahora la Universidad Complutense de Madrid, ya que la última Junta de Gobierno Local dio el visto bueno al convenio para que los estudiantes de la UCM puedan realizar prácticas en las dependencias municipales.

Según explicó la alcaldesa, Clara Luquero, estos acuerdos “los tenemos firmados prácticamente con todas las universidades de nuestro entorno, sólo tienen que solicitarlo y la política municipal es facilitar este tipo de convenios”.

Así, el convenio de cooperación educativa entre la Universidad Complutense de Madrid y el Consistorio segoviano facilitará la realización de prácticas académicas externas, así como la realización del Trabajo de Fin de Grado/Máster, por parte de estudiantes de la UCM. El Ayuntamiento podrá ofrecer plazas de prácticas con la periodicidad o cuantía que desee, e indicar la oferta específica para cada plaza de prácticas.

Establece el documento que las prácticas académicas externas serán curriculares y extracurriculares. Las primeras se configuran como actividades académicas integrantes del plan de estudios de que se trate; mientras que las extracurriculares son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente plan de estudios. No obstante, y cuando corresponda, serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.

Respecto a las ayudas al estudio, el convenio dice que el Ayuntamiento podrá asignar una cantidad mensual en concepto de bolsa o ayuda al estudio. Pero en ningún caso dicha ayuda tendrá la consideración de remuneración o nómina por la actividad desarrollada al no existir relación contractual.

La duración del convenio con la Complutense será de cuatro años y podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes, lo que deberá ser formalizado por escrito dos meses antes de la expiración del plazo convenido.

