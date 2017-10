5 planes y trenes que no se deben perder este otoño

Estación de Atocha. / GETTYIMAGES

Relacionar otoño con melancolía es un clásico. Son muchos los que en esta época dejan secar y caerse las hojas de sus propios árboles mientras aguardan la llegada del invierno. Pero esta época también puede ser estimulante, el pistoletazo de salida de una nueva temporada llena de novedades y planes interesantes. Si dentro de Castilla y León la oferta cultural y deportiva para estos meses ya es rica y variada, las posibilidades se multiplican si repasamos la agenda de otras ciudades españolas. No descarten la idea por no tener coche o la pereza de conducir. Castilla y León está conectada por ferrocarril con casi todos los destinos gracias a los billetes integrados de Renfe. Este otoño, no pierdan el tren, hagan una escapada y disfruten de alguno de estos planes.

El mejor cine europeo en Sevilla

Pasear por Sevilla en otoño, cuando afloja el calor veraniego y los tonos ocres y amarillos bañan la ciudad, es por si solo un buen plan. Pero además, la capital hispalense celebra del 3 al 11 de noviembre el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Este evento, que arrancó en 2001, lleva a salas de proyecciones, como los cines Nervión Plaza y el teatro Lope de Vega, algunos de los títulos más interesantes de la cinematografía europea contemporánea. Además, el programa incluye conciertos, talleres y seminarios. ¿Algún cinéfilo en la sala?

Málaga sabe a arte

No una, sino dos, son las pinacotecas dedicadas a Picasso en su ciudad natal. Ambas, su Casa Natal y el Museo Picasso Málaga, son lugares de peregrinación para los amantes del arte. Además, este segundo espacio alberga hasta enero la exposición “Somos plenamente libres. Las mujeres artistas y el surrealismo”, que pone en valor el trabajo artístico de la mujer en la historia del arte del siglo XX. Aprovechen también su circuito artístico para hacer paradas en el Museo Carmen Thyssen y el Centro Pompidou, que celebra hasta enero los 40 años del Pompidou francés con una intervención del artista Daniel Buren.

Motociclismo y running en Valencia

Valencia se llena de vida y actividad cultural durante estos meses. Pero también deportiva. La Ciudad del Turia se consolida como referente internacional en la práctica del atletismo popular y de las carreras de fondo y acogerá tres pruebas imprescindibles: el Medio Maratón Valencia (22 de octubre), el Maratón Valencia y el 10K Valencia (19 de noviembre), que atraen a miles de corredores de cerca de 80 nacionalidades. Y si son más de motociclismo que de running, broche de oro a la temporada en el circuito de Cheste el 12 de noviembre.

Barcelona a ritmo de jazz y pop

La edición número 49 del Festival Internacional Jazz Barcelona llega a la ciudad a partir del 17 de octubre. En total serán 117 conciertos en 21 salas o espacios de la ciudad, con actuaciones de grandes nombres del género como Diana Krall, Avishai Cohen, Chick Corea y Chucho Valdés. Si son de los que no se pierden el Primavera Sound, pueden asistir al Primavera Club 2017 para vivir en primera persona las innovadoras propuestas tanto del panorama musical nacional como internacional. Y el 3 de diciembre… Sir Elton John en el Palau Sant Jordi.

Alicante entre bambalinas

Uno de los certámenes más importantes de la dramaturgia española, La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, celebra este año su vigesimoquinto aniversario. Del 3 al 11 de noviembre Alicante se convertirá en epicentro del teatro nacional con un plantel de propuestas que incluyen comedias, drama, experiencias de calle, cabaret y teatro popular destinadas a todo tipo de público. Además, habrá talleres, exposiciones presentaciones de libros, debates y una larga lista de citas culturales. Vayan consultando las tarifas y horarios del tren porque va a comenzar la función.

