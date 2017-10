«Mi opinión personal es que todo nacionalismo corre el riesgo de escribirse con mayúscula y con zeta»

FOTO: NEREA LLORENTE

José Antonio Abella Mardones (Burgos, 1956) me recibe en la biblioteca de su casa, mientras el sol poniente culebrea. Ante mí una persona cuyas facetas son tantas, que parece que un espíritu del Renacimiento, o acaso de la Ilustración, se ha encarnado en él. Simplemente las enumeraré, apenas un marco que nos ubique: médico, escritor, escultor, editor, bibliófilo, casi melómano…

— Siempre he pensado que la medicina es una profesión vocacional, como toda actividad artística. Tú aúnas medicina, escultura y literatura.

— Mi padre solía decir que hombre de muchos oficios, hambre segura. La medicina, en mi caso, solventó el problema. Mas mi primera vocación fue la literaria. Ya con ocho o nueve años, tras la lectura de Nils Holgersson, de Selma Lagerlof, dije que me gustaría ser escritor. Más adelante, en el bachillerato, otra lectura (“El manantial”, de Ayn Rand) me animó a estudiar arquitectura, cosa que hubiera hecho si un tercer libro (“La Teoría del psicoanálisis”, de Jung) no se hubiese cruzado en mi camino. Decidí hacer Medicina para especializarme en Psiquiatría, cosa que finalmente tampoco hice. Son las indefiniciones y bandazos de la adolescencia. La escultura fue una vocación más tardía, y tuvo mucho que ver en ella la exposición antológica de Henry Moore en el Retiro, allá por 1981. Ya por entonces llevaba dos años trabajando como médico...

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.