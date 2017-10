La presión, para los otros

Después de dos jornadas de rellenar el vaso de la autoestima gracias a la victoria en Matapiñonera ante el Sanse, y el empate que mereció ser victoria en casa frente al Rácing de Ferrol, la Gimnástica Segoviana viaja hasta el estadio Alfredo Di Stéfano para medirse a partir de las 21.00 horas al Real Madrid-Castilla, en un encuentro que curiosamente tiene más urgencias para el conjunto blanco que para el azulgrana.

Y es que, mientras que la Segoviana sigue en puestos de descenso, pero apunta a una clara mejoría tras los últimos partidos, el filial está en horas bajas, de tal manera que ya se apunta desde el entorno del Real Madrid que el puesto de Solari al frente del Castilla puede estar algo más que en riesgo de perder ante el cuadro gimnástico. El fútbol es así de exigente, y más en un club grande.

Así que la Segoviana tiene la oportunidad de ahondar en la herida del Castilla, con el que empató a cero en el encuentro que se disputó en pretemporada en el mismo escenario en el que hoy se jugará el choque de liga, y de paso continuar escalando posiciones, ya que no hay que olvidar que la permanencia se encuentra a tres puntos del conjunto de Abraham García, quien ha preparado con mimo este partido, sabedor de que un tercer encuentro sin perder refrendaría mucho el trabajo que está realizando la plantilla.

El hecho de jugar ante un filial provoca una circunstancia anómala en lo que a la convocatoria se refiere. Y es que el portero del Castilla, Belman, está convocado por Zidane para el encuentro que el Real Madrid debe jugar en Getafe a partir de las 16.15 horas, ya que tanto Keylor Navas como Luca Zidane están lesionados. Si no juega, y no lo hará salvo incidencia con Kiko Casilla, el portero podrá jugar ante la Segoviana con el Castilla a las nueve.

En la portería azulgrana volverá a situarse Pablo, ya que a pesar de que Facundo ya se ejercitó con el equipo, Abraham ha decidido esperar una semana más al guardameta. Además, en la convocatoria azulgrana destaca la presencia de Domingo en lugar de Ivi en la única novedad en la lista con respecto a la que se completó en la pasada jornada. Abraham volverá a tener la oportunidad de repetir once, aunque no sería descartable que el técnico pusiera sobre el tapete un equipo con una vocación defensiva algo mayor que el que puso en liza frente al Ferrol. La presión es para el Castilla, y habrá que ver cómo se desenvuelve el filial con ella.

