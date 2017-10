La Junta no pone plazos para la apertura del centro de salud en Nueva Segovia

El compromiso del Gobierno regional de dotar al barrio de Nueva Segovia de un centro de salud que responda a la demanda de una población de más de 7.000 personas en esta legislatura se tambalea. El Consejero de Sanidad Antonio María Sáez Aguado reiteró la intención de su departamento de dar este año los primeros pasos para llevar a cabo el proyecto incluyendo en los presupuestos regionales del próximo año una partida de 200.000 euros para la redacción del proyecto cuyo diseño supondrá la reorganización de la atención primaria en una parte importante de la provincia; pero reconoció implícitamente que no podrá abrir sus puertas antes de 2019.

Sáez Aguado se desplazó ayer a Segovia para mantener una reunión con la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia en la que expuso la situación actual del proyecto y avanzó las intenciones de su departamento para los próximos meses. Tras la reunión y en declaraciones a los periodistas, señaló que el próximo año la consejería licitará la redacción del proyecto del nuevo centro de salud con un presupuesto ya cerrado de 200.000 euros. Así, indicó que “estamos empezando” con el desarrollo del proyecto, y señaló que aunque lo más probable es que no esté listo en el año y medio que queda de legislatura “lo importante es culminarlo a buen ritmo y tenerlo lo antes posible”.

El consejero manifestó que Sanidad enviará la próxima semana a la asociación de vecinos el documento con el informe técnico que incluye los datos demográficos y de recursos sanitarios necesarios para elaborar el Plan Funcional del centro de salud Segovia IV, instrumento sobre el que pivotará el desarrollo del proyecto. Sáez manifestó que los vecinos dispondrán de ‘diez o quince días’ para analizar el documento e incluir en él las sugerencias y acotaciones que consideren oportunas. Asimismo, indicó que en la reunión, los vecinos han valorado la propuesta inicial de la Gerencia Territorial de Asistencia Sanitaria que supondrá un importante cambio en la gestión de la atención primaria en la provincia.

Así, indicó que con la construcción del Centro de Salud de 'Segovia IV', se va a proceder a “la reordenación de la Atención Primaria”, que no sólo afectará al barrio de Nueva Segovia, sino también al centro de salud ‘Segovia Rural’. De este modo, el centro de salud “no va a ser un centro pequeño en el que se atiendan las 7.000 tarjetas sanitarias adscritas al área, sino que va a aportar más valor en servicios comunes como citaciones, rehabilitación, extracciones o fisioterapia”.

De este modo, el nuevo diseño del área de salud 'Segovia IV' incorporará a los cinco municipios, que ahora acuden al Centro ‘Segovia Rural’, que a su vez se desdoblará en dos equipos; con el objetivo de mejorar el conjunto de la Atención Primaria tanto en Segovia como la zona periurbana, tal y como apuntó ayer el consejero Sáez Aguado.

La intención de la Consejería es contar con el Plan Funcional en un plazo no superior a un mes para iniciar la tramitación de la redacción del proyecto a lo largo del próximo año “con el tiempo que sea necesario, porque lo importante no es el ladrillo, sino el contenido de la asistencia sanitaria”, aseguró el consejero.

Sáez Aguado recordó que la crisis obligó a la Consejería a renunciar a algunas inversiones temporalmente, pero indicó que en los próximos años “es el momento de recuperar el ritmo inversor”. Así, en la provincia recordó que la consejería está avanzando en la construcción del Centro de Salud de Carbonero el Mayor y se ha empezado a trabajar en la definición del nuevo centro de Cuéllar con la intención de licitar el proyecto el próximo año.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.