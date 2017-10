Will Tuttle presenta su ‘dieta para la paz’ en la Semana Verde de la IE University

El autor norteamericano Will Tuttle, durante su conferencia en la IE University ofrecida esta semana. / EL ADELANTADO

El autor norteamericano Will Tuttle ha impartido esta semana una conferencia en el campus de Santa Cruz la Real en el marco de la IEU Green Week. Esta ‘semana verde’ comprende un conjunto de actividades organizadas por un grupo de estudiantes de grado de la IE University con la que se pretende concienciar que es posible ejercer una vida más sostenible.

El doctor Will Tuttle es autor de ‘La Dieta de la Paz Mundial’ (World Peace Diet), una obra que llegó a estar el primer puesto de los libros más vendidos por Amazon en 2010 y con la que intenta concienciar sobre las implicaciones espirituales, sociales, psicológicas, ambientales y respecto de nuestra salud que tiene la elección de los alimentos que consumimos.

Tuttle, máster en Humanidades por la Universidad Estatal de San Francisco y doctor en Educación por la Universidad de Berkeley, seguidor y divulgador de la filosofía vegana, defiende en su best-seller que es posible llevar una dieta saludable que traiga paz interna, así como a la sociedad y a los animales.

En su exitoso libro, que mereció el Premio Abbey Courage of Conscience Award, Tuttle ofrece una visión acerca de los principios universales que cualquier individuo, de cualquier religión o cultura, puede seguir para reconectar su conciencia con la abundancia de alimentos que están al alcance de todos.

La ‘semana verde’ IEU Green Week abarca desde exposiciones, conferencias y mesas de debate hasta proyecciones de documentales, que se han desarrollado en la IE University y en el edificio cultural de la Casa de la Moneda. El programa se abrió el pasado jueves 5, con la proyección de ‘Before the Flood’, un documental producido por Leonardo DiCaprio que profundiza en los efectos del cambio climático en nuestro entorno.

Ese día también se inauguró una exposición de pintura en la Casa de la Moneda y se realizaron diversas performances a cargo del Club de Música de la IE.

Además, hubo una mesa redonda moderada por el profesor de IE Max Oliva, que reunió a representantes de Sheedo, una startup que se encarga de fabricar un papel que se convierte en planta; Farmidable, la plataforma que une a consumidores y productores a través de comunidades naturales de consumo; y Social Enterprise UK, que representa a emprendedores sociales.

Las actividades se cierran este domingo, día 15, con un juego interactivo dirigido a los estudiantes universitarios que simulará el acuerdo de París contra el cambio climático de 2015. Esta iniciativa estará moderada por Francisco Seijo, profesor de Política Medioambiental en la IE University.

