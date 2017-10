El Consistorio pedirá al juez que aclare la sentencia de la oposición de los bomberos

El juez dio la razón a dos de los aspirantes a cubrir las últimas plazas de bomberos convocadas. / EL ADELANTADO

El Ayuntamiento sigue estudiando la sentencia emitida por el juez en relación al recurso interpuesto por dos aspirantes a las últimas plazas de bombero convocadas y no descarta solicitar al magistrado que aclare dicha sentencia, pues “es confusa”, dijo la alcaldesa, Clara Luquero.

“El juez ha estimado el recurso presentado por dos opositores y nosotros estamos estudiando la conveniencia de pedir aclaración de la sentencia, porque es un tanto confusa —prosiguió la regidora—. Por lo que me han trasladado nuestros jurídicos que la están estudiando, lo que plantea la sentencia es que cada uno de los miembros del tribunal plantee su nota y la justificación de su nota por separado, para luego hacer la media. Pero ese es un proceso que siempre hacen los tribunales de oposición, lo hacen sin más, apoyándose evidentemente en lo que dicen las bases de convocatoria. Eso se hace internamente, no se plantea en el documento; por eso están valorando si pedir una aclaración al respecto, porque desde luego se ha calificado según dicen las bases de la convocatoria estrictamente”.

En cualquier caso, según Luquero, “hay que entender que siempre que se abre un proceso selectivo se recurre, eso ha pasado toda la vida, pero ahora llega más a los medios de comunicación. Una persona que aspira a una plaza, que se preparara… utiliza los medios que la ley pone a su disposición y recurre si no ha sido satisfecho su empeño y no tiene un resultado satisfactorio, es absolutamente legítimo”.

Sin embargo, con este tipo de sentencias, apuntó, “mucho me temo que nos va a costar que la gente acepte formar parte de los tribunales examinadores, porque parece que las sentencias judiciales tienden a cuestionar el comportamiento de los técnicos y de las personas que conforman dichos tribunales, que lo hacen con absoluto desinterés y absoluta

lealtad y con el buen saber hacer que tienen como profesionales, no cabe la menor duda”.

En este punto, aprovechó para recordar que “ni la alcaldesa ni ningún miembro del equipo de Gobierno forman parte de ningún tribunal; ni elaboramos ni redactamos las bases, esto se hace a nivel técnico y se hace desde el mejor saber y entender de los profesionales que trabajan en el Ayuntamiento y de quienes colaboran en la conformación de los tribunales”.

En cualquier caso, concluyó, volviendo a la última sentencia, “desde Personal están viendo cómo se resuelve esa cuestión. Lo primero que hay que hacer, desde luego, es cumplir la sentencia; habrá que volver a someter a los dos aspirantes que recurrieron a las pruebas psicotécnicas; y tras esto, dependiendo del resultado, se va estudiando en paralelo y veremos cómo se resuelve la cuestión, pero siempre con un informe jurídico al lado”.

