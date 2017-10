El Ayuntamiento espera recuperar el parking de José Zorrilla a final de año

El aparcamiento de José Zorrilla sigue cerrado al público, una situación que el Ayuntamiento quiere revertir antes de que acabe el ejercicio. / NEREA LLORENTE

La liquidación del contrato de explotación del aparcamiento de José Zorrilla parece una historia sin fin, aunque el Ayuntamiento espera que, al menos, este año el juez devuelva la infraestructura a manos municipales y poder reabrir el parking al público para que preste servicio a la ciudadanía.

Así lo explicó la alcaldesa, Clara Luquero, tras la última reunión de la Junta de Gobierno Local, en la que se aprobó una modificación presupuestaria por transferencia de crédito para llevar a cabo la contratación de los estudios de resolución de alegaciones en la liquidación del contrato del aparcamiento, por un importe de 11.495 euros.

Y es que, dijo Luquero, “en este expediente nos hemos querido ir avalando con informes de empresas especializadas, porque hay previsión de que podamos acabar nuevamente en los tribunales de Justicia y queremos ir avalados por informes de personal especializado”. En este sentido, ya se había realizado un primer contrato con una empresa externa en el que se había establecido el informe inicial y la defensa en juicio de dicho informe. El contrato aprobado esta semana se refiere al estudio y el informe sobre las alegaciones presentadas por la concesionaria, la UTE Pigsur-Collosa.

El Consistorio cifra en 3.230.784,36 euros la liquidación de la concesión y el pago de los correspondientes daños y perjuicios a Pigsur-Collosa y pretende “asumir ese coste a finales de este ejercicio. Hay una parte contemplada en el presupuesto, que es la liquidación (1,5 millones); y la otra parte puede venir de remanentes”, indicó la mandataria.

Reabrir el aparcamiento Así, el objetivo del Ayuntamiento en este asunto, explicó la regidora, “es llegar a un acuerdo con la empresa, pero creo que no está por la labor; abonar lo que dicen nuestros informes, tanto municipales como especializados; y pedirle al juez que inmediatamente nos permita recuperar el uso del bien, porque necesitamos que vuelva a prestar servicio a la sociedad segoviana”.

Añadió a este respecto que, “desde el momento en que nosotros, esté de acuerdo la empresa o no lo esté, hagamos el depósito de la cantidad que contemplamos, que dejemos reservada esa cantidad para la liquidación, me imagino que estaremos en disposición de pedirle al juez que nos devuelva el uso del parking para poder ponerlo en servicio nuevamente; independientemente de que esto derive a procesos litigiosos que nos lleven tiempo”.

Respecto al gasto del Ayuntamiento en estos estudios encargados a empresas externas, aseguró que “los informes de especialistas no salen baratos, pero salen más caras las sentencias y tenemos que ir avalados, yo aquí siempre lo he tenido muy claro (...) Es muy importante ir bien armados, porque los jueces, a menos que encarguen un peritaje, se basan en los datos de los informes que presentamos y si la otra parte va con un informe de una empresa especialista y solvente y nosotros no llevamos el nuestro, estamos en inferioridad de condiciones”.

