Regresa esta tarde el ciclo ‘Vamos al Teatro’ con la compañía Ángeles de Trapo

Los títeres de guante protagonizan ‘Tres historias tres’, de la compañía Ángeles de Trapo. / EL ADELANTADO

Vuelve este fin de semana el ciclo ‘Vamos al Teatro’, la campaña de teatro infantil que, como prolongación de Titirimundi durante varios fines de semana, se ha creado junto con el Ayuntamiento y la colaboración de Caja Rural. Y lo hace hoy sábado y mañana domingo, a las seis de la tarde en la Sala Ex.Presa 1 de La Cárcel con la obra ‘Tres historias tres’, de Ángeles de Trapo.

Se trata de una compañía familiar —formada por Iolanda Atalla, Julio, Maicol y Wagner Gallo—con más de 30 años de experiencia en el teatro de títeres, fundamentada en la innovación y la capacidad para sorprender al público, rompiendo esquemas establecidos.

Con sus ‘Viajeros del Carrusel’ obtuvieron diferentes galardones, pero con ‘Tres historias tres’ se llevan las palmas del público, puesto que engancha desde el primer momento y hace cómplice a cada espectador. Es un clásico del teatro de títeres de guante formado por tres historias muy divertidas en el que la participación es la raíz del espectáculo.

Jaimito, un bebé de 8 meses, y su hermano, que desbordan simpatía, serán los maestros de ceremonias, junto con su león de peluche y otros personajes. Sí, serán los responsables de presentar estas historias, pero no sin antes hacer sus clásicas travesuras…

El primer cuento, ‘El panadero y el diablo’, que no es sino la eterna lucha del bien contra el mal, es un texto de Javier Villafañe que se ha convertido en un clásico imprescindible. El malvado diablo de las tres colas viene a robar todo el pan para dárselo a sus sobrinos. Pero el panadero hace el pan para sus vecinos y no piensa permitir que el diablo se lo lleve. ¿Lo conseguirá? Una historia popular y divertida llevada a escena con el ritmo y la gracia de los títeres de cachiporra.

La segunda historia, ‘El payaso jardinero’, es de la autoría de Julio Gallo, y narra la historia de un payaso que está cansado de ser payaso… Y parecía que ahí acababa la cosa, pero no podía faltar una historia de princesas, ‘La princesa del lugar’, también escrita por el maestro titiritero uruguayo Julio Gallo.

Las entradas, a 7 euros, se pueden adquirir en la web de Titirimundi y la de Turismo de Segovia; en el Centro de Recepción de Visitantes y en las taquillas de La Cárcel_Centro de Creación, una hora antes de cada representación.

