Los nuevos vehículos del Servicio de basuras se ‘alimentarán’ de gas natural y de energía eléctrica

El nuevo contrato contempla una flota de 45 vehículos, 22 de ellos pesados y los otros 23 ligeros. / KAMARERO

La flota de vehículos del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos será renovada en su totalidad cuando comience a trabajar la nueva empresa concesionaria. Así lo aseguró ayer la alcaldesa, Clara Luquero, quien explicó que se contempla una flota de 45 vehículos, de los cuales 22 serán pesados y 23 ligeros. Además, el nuevo contrato se firmará por ocho años, prorrogables otros dos, por lo que los nuevo vehículos se amortizarán en diez años, y no en doce como sucederá con los actuales.

En cuanto a las características de dichos vehículos, señaló que “optamos por gas natural para los pesados y por energía eléctrica para los más ligeros, como una mejora que va en el pliego”. En este aspecto se diferencian del sistema elegido para los autobuses del nuevo contrato del Servicio de Transporte Urbano, en el que se ha optado por el gasoil con la normativa Euro6, “que es mucho menos contaminante y que reduce las emisiones de manera importantísima”, dijo Luquero.

La razón de elegir sistemas distintos, añadió, es que “la energía eléctrica está testada para vehículos ligeros y turismos; y no sucede lo mismo en otro tipo de vehículos”. Además, prosiguió, “los dos servicios son muy diferentes. Son tan diferentes que un autobús recorre tres veces más kilómetros al día de los que pueda recorrer un camión de basura; y un autobús está 16 horas diarias en servicio, mientras que un camión de basura lo está seis y media”.

Asimismo, explicó que “la incidencia de averías en los autobuses de gas natural se incrementa en un 30 por ciento y cuando uno tiene una flota modesta, como es el caso de Segovia, con un número de autobuses reducido, puede comprometer el servicio si tenemos un número mayor de averías. Pero esto no se produce en cuanto a los vehículos de basuras y lo hemos testado estudiando el caso de ciudades que tienen ya un contrato para la limpieza viaria con energía natural y ahora renuevan el contrato y siguen con la misma energía porque el resultado ha sido bueno, no han tenido mayores problemas de averías y demás”.

Residuos orgánicos

Otra de las novedades que incluye el nuevo pliego de condiciones para el Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos en un proyecto piloto para la recogida selectiva de residuos orgánicos.

Según explicó el concejal de Medio Ambiente, Jesús García, “lo que vamos a hacer es instalar una serie de contendores marrones —color elegido para identificar los cubos de residuos exclusivamente orgánicos—, pero en lugar de hacerlo de manera generalizada en la ciudad, vamos a instalarlos en lugares donde sabemos que hay una gran afluencia de materia orgánica, como son los mercados, algunos grandes productores de alimentos, como los comedores de algunos colegios, y en un barrio tipo de la ciudad”.

Para que este proyecto salga bien, apuntó el concejal, “la gente tiene que estar muy concienciada y saber muy bien lo que se puede echar y lo que no, porque si no, no sirve de nada. Así que vamos a empezar con una campaña de sensibilización y de información, de explicación, de lo que se puede echar, de si se puede echar en una bolsa cualquiera… y quien no quiera hacerlo que no lo haga, pero quien lo haga, que yo creo que va a ser la inmensa mayoría, que lo haga bien, porque si hay impropios en esa fracción no nos sirve de nada”.

Mientras se desarrolle el proyecto piloto, “vamos a ir testando los problemas con los que nos encontramos; vamos a ver la frecuencia con la que se va llenando el contenedor… Y una vez que eso se haya producido estudiaremos la posibilidad de extenderlo por la ciudad, en qué plazos y de qué manera”, dijo.

La nueva empresa concesionaria del servicio tendrá que tener también en cuenta el tratamiento específico que se hace de la materia orgánica.

