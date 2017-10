El nuevo contrato de limpieza y basura incrementa su coste en más de 2 millones de euros

La nueva empresa concesionaria del servicio tendrá que mantener a la actual plantilla de trabajadores. / KAMARERO

El próximo mes de abril finaliza el contrato con la actual concesionaria del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, por lo que el Ayuntamiento ya está trabajando en el nuevo contrato. De momento, el pliego de condiciones técnicas que regirá el proceso de concesión ya está redactado e incluye varias novedades.

La principal es el incremento en el coste, que pasa de los 5,29 millones al año actuales a 7.425.235 euros —este es el precio de licitación, que puede ser rebajado por las empresas que se presenten al concurso—. De esta cuantía, 4.783.765 euros se destinan a la limpieza viaria; y 2.641.470 euros, a la recogida de residuos, según explicó en la presentación la alcaldesa, Clara Luquero.

Destacó también que del presupuesto total, “en torno a 5 millones se van a mano de obra, que es la parte fundamental de este servicio”. Por ello, dijo, la próxima concesionaria tendrá que mantener a todos los trabajadores con los que cuenta ahora el servicio, que en la actualidad es el equivalente a 110 jornadas laborales completas.

Otras de las razones del incremento del presupuesto son la renovación de toda la flota de vehículos (22 pesados y 23 ligeros); y el mantenimiento de la frecuencia de recogida de los residuos, que seguirá realizándose cada día.

Asimismo, se incorporan otras novedades como “el aumento de los desbroces manuales, porque hemos retirado los herbicidas tóxicos, por una cuestión de salud que debe primar sobre todas las cosas; la incorporación de una experiencia piloto de recogida de materia orgánica; y la incorporación en este contrato del ‘ADN canino’, que está entre los objetivos municipales”, dijo la regidora.

También se mejorará, añadió, “el mantenimiento y la limpieza de los contenedores y habrá una renovación integral de todos los contenedores, que serán mucho más accesibles; e incluimos un estudio de accesibilidad de las islas donde están colocados los mismos”.

Las empresas que opten al contrato, tendrán que incluir en su proyecto “su propia propuesta de sistema específico de recogida para el casco histórico, porque es en los lugares más especiales de la ciudad donde deberíamos mejorar más la contaminación visual”, dijo Luquero.

Ejes fundamentales Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Jesús García, explicó los ejes fundamentales en los que se ha basado el pliego de condiciones administrativas, destacando los factores laboral —el mantenimiento de toda la plantilla y la subrogación de sus derechos laborales— y el medioambiental.

Otro eje importante, dijo, es la mejora de la calidad del servicio, para lo que se han establecido “lo que denominamos los compromisos de nivel de los servicios. Esto significa que el Ayuntamiento va a exigir unos niveles mínimos e irrenunciables de cumplimiento a los que el contratista se compromete; y en caso de que esos niveles de calidad no sean atendidos, el adjudicatario, a través de su riesgo y ventura, deberá poner tanto los medios materiales como humanos necesarios para cumplir ese nivel de compromiso que se ha acordado”.

En marcha el sistema de ‘ADN canino’.

El Ayuntamiento plantea en el nuevo contrato del Servicio de Limpieza Viaria la implantación del ‘ADN canino’, un sistema para identificar a los perros cuyos dueños dejan sus heces en la vía pública sin recoger e imponerles sanciones. Aún no se ha determinado la cuantía de las multas, “pero tienen que ser elevadas”, dijo la alcaldesa, ya que el objetivo es disuadir a los dueños de las mascotas de dejar las heces en la calle o en los parques.

Sin embargo, el objetivo de este sistema no es recaudar, añadió Clara Luquero, sino concienciar a los ciudadanos, por lo que se va a hacer una campaña de sensibilización en los medios para evitar estas acciones incívicas.

Añadió el concejal de Medio Ambiente que “es una pena que por la acción de unos pocos incívicos haya espacios en la ciudad con un aspecto que no se corresponde con el que deberían tener”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.