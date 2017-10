La pista azul de la LNFS vuelve por segunda vez al Pedro Delgado

El tercer encuentro de liga para el Naturpellet Segovia en casa será el segundo en el que las cámaras de Teledeporte se sitúen en el Pedro Delgado para retransmitir el encuentro en directo. De nuevo la pista azul retorna a la catedral del fútbol sala, y es que había ganas de que la Primera División retornara a sus actividad en Segovia, tanto por la cercanía de la ciudad con la capital de España, que así el gasto para el ente público es menor, como por el gran ambiente que tradicionalmente siempre se ha podido constatar en el municipal segoviano.



Y lo hará para mostrar a los espectadores un encuentro igualado en un principio, que medirá a un Naturpellet en busca de su identidad liguera, y un Levante en pleno ‘bajón’ después de un buen inicio de liga, al que siguió una derrota con remontada incluida ante el Catgas, y otra en la Copa del Rey frente al Rivas, a la que siguieron unas declaraciones de David Madrid (“veníamos a entrenar y a intentar pasar el ‘marrón’ de la Copa del Rey cuanto antes”) que no han sentado nada bien en el entorno del fútbol sala.



En el conjunto segoviano la teoría afirma que Diego Gacimartín podrá contar con toda su plantilla. En la práctica, con cuatro jugadores tocados, posiblemente el reparto de minutos no sea el que más agrade al técnico. Pero el Naturpellet se ha especializado en contar con un buen número de lesionados en las primeras jornadas de cada temporada, y si bien en la Segunda División este hecho no pasaba demasiada factura, está por ver si en Primera no supone un coste demasiado elevado. En el Levante, David Madrid tendrá la baja de Emi Buendía, y la de Jorge Santos, este último por decisión técnica.

El Unami, a Madrid El equipo que dirige Luis Martín buscará en el pabellón Príncipe de Asturias de Colmenar su primera victoria fuera de casa, aunque el rival de turno sea uno de los que no regala nada. El Colmenarejo (una victoria, dos empates y una derrota) es un equipo de lo más equilibrado, que marca pocos goles, pero que tampoco encaja demasiados. Todo un reto para un Unami que necesita mostrar menos distancia entre el conjunto goleador en el Pedro Delgado, y el que pasa por muchos apuros fuera de casa.

División de Honor juvenil Un nuevo derbi llegará en la sexta jornada de la División de Honor juvenil, el que medirá al Naturpellet con el San Cristóbal en el pabellón Pedro Delgado, en el que el pronóstico se decanta claramente en favor del líder de la categoría... aunque las sorpresas siempre están a la orden del día en esta clase de partidos.

El CD La Lastrilla juega en casa frente al FS Salamanca en un choque de pronóstico incierto, mientras que el Eufón Cuéllar tiene un complicado desplazamiento a la cancha del River Zamora, donde los de Óliver Fraile se medirán a un rival que suele hacer bien las cosas en su feudo.

