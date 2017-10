Encontrar el punto de inflexión

El ala Álex Fuentes intenta superar la presión de un rival del Jaén Paraíso Interior en el pabellón Pedro Delgado. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia busca asentar su inicio en la Primera División de fútbol sala ganando su primer partido de la competición liguera mañana, sábado, ante el Levante UD. El primer triunfo supondría un punto de inflexión en el arranque de la temporada para el conjunto de Diego Gacimartín, con el que dotaría de confianza al trabajo hasta el momento predispuesto. Las sensaciones del plantel segoviano en los primeros partidos fueron positivas, pero el último encuentro frente a uno de los grandes de la categoría como es el Barcelona Lassa sembró incógnitas en el cuadro blanquirrojo, que tratará de despejar mañana en el pabellón Pedro Delgado. Con la primera victoria llegaría la tranquilidad para enfilar así una dinámica positiva y la goleada asediada en el Palau Blaugrana se quedaría como una mera aduana a pasar como equipo novel de la competición.



Gacimartín explicó en rueda de prensa la línea en la que se encuentra inmerso el bloque: “Tenemos que intentar ganar. Ya lo hemos hecho en Copa y queremos hacerlo en el campeonato liguero. No tenemos que cometer los errores que hemos cometido en algunas fases de partidos anteriores y, como siempre, estar un poco más acertados en la finalización. A excepción del partido frente al Barcelona hemos estado muy metidos siempre y hemos competido para buscar los tres puntos”.



El entrenador segoviano valoró al rival de esta jornada: “Es un equipo que empezó la liga goleando y, aunque los últimos resultados no le han acompañado, el juego sigue siendo el mismo. Es una plantilla muy vertical, que alterna el juego de cuatro con el de pívot. Al bloque que ya tenía, ha hecho una inversión económica importante para fichar a jugadores de calidad. En estas cuatro jornadas ha demostrado que tiene mucho gol y estará entre los ocho primeros, sin ninguna duda. Es un rival muy duro y están siendo regulares”.



Los refuerzos para la escuadra valenciana han llegado en todas las posiciones. De esta manera, el grueso del vestuario azulgrana del curso pasado se ha complementado con el portero Prieto, los alas Jorge Santos, Vargas, Thiaguinho y Antoñito, viejo conocido de la afición segoviana, y el pívot Pedro Toro. La estructura que entrena David Madrid se mantiene en la séptima plaza tras encadenar dos triunfos en las dos primeras jornadas frente al Gran Canaria (1-10) y el Aspil Vidal Ribera Navarra (3-2).



Sin embargo, lleva tres encuentros cayendo. El último en la Copa del Rey contra el Rivas Futsal de Segunda División. “Son competiciones distintas y no creo que la eliminación les afecte para este partido”, apuntó Gacimartín.

Para el duelo frente a Levante parece que podrá contar con prácticamente todos sus componentes. “Confiamos en que Borja Blanco y Buitre puedan estar y ojalá podamos hacer convocatoria. Por otra parte, Alvaro López tiene un golpe en el tobillo y ayer no entrenó. Se descarta que a corto plazo tenga algo más, pero hay que esperar su evolución”, reconoció.

