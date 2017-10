Objetivo: cuatro de cada seis

El atacante de la Gimnástica Segoviana Dani Arribas conduce un balón en velocidad ante la presión de un rival del Racing Ferrol. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana ha enderezado su situación en las dos últimos jornadas al conseguir cuatro de seis puntos posibles, al ganar a la UD San Sebastián de los Reyes y al empatar frente al Racing Ferrol. A pesar de copar uno de los puestos señalados con el descenso a fecha de hoy -con un total de cinco puntos-, parece haber encontrado la línea a seguir y el objetivo con el que encara los próximos enfrentamientos es conseguir un rédito similar al de los dos duelos más recientes.



Así lo explicó el técnico azulgrana Abraham García en rueda de prensa: “En estos dos últimos encuentros hemos conseguido cuatro de seis puntos y creo que es un buen balance. Si seguimos así, en muy poco tiempo, habremos salido de donde todo el mundo quiere. Si nos cuesta un poco más, tendremos que seguir luchando; pero lo que no podemos hacer es cometer los mismos errores en el pasado. Los jugadores siguen entrenando de forma competitiva para entrar o mantenerse en el once inicial”; y subrayó: “Veo al equipo muy mentalizado”.



Culpa de que el rendimiento de los componentes gimnásticos esté obteniendo frutos poco a poco la tiene el varetazo de Toledo. La goleada sufrida en el Salto del Caballo ha servido de punto de inflexión para el conjunto segoviano y asentar así su bloque en la Segunda B. “El encuentro del Toledo fue el peor desde que empezamos, pero a raíz de ese bache ha habido una reacción en el conjunto. A mi especialmente no es una derrota que me duela más que la del Cerceda o la del Rápido de Bouzas. Fueron partidos que teníamos encarrilados y se nos escaparon ante rivales que, con todos mis respetos, no fueron mejores que nosotros”; y matizó: “Está claro que la clasificación dice que lo son, puesto que nos adelantan en puntos”.



Mañana, sábado, la Gimnástica se enfrenta al Real Madrid Castilla en Valdebebas en el campo Alfredo Di Stéfano, a partir de las 21.00 horas. El cuadro de Santiago Hernán Solari es decimocuarto en la tabla con ocho puntos tras ganar al Talavera (2-0) y al Coruxo (0-3) y empatar contra la SD Ponferradina (1-1) y el Guijuelo. García analizó al rival merengue: “El Castilla tiene una amplia variedad de futbolistas donde elegir y de diferentes características. Son jugadores jóvenes y han demostrado que son los mejores de España en la edad de 98 y 99. Es un equipo plagado de buenos deportistas y al mínimo detalle te pueden hacer mucho daño”.



Para la ocasión, el entrenador azulgrana cuenta prácticamente con toda la plantilla a excepción de los defensas Álex y Alfonso Berrocal. El guardameta Facundo Ackermann, por su parte, ya ha comenzado a ejercitarse con el grupo y, según apunta el técnico, “hay que esperar cómo evoluciona de cara a la decisión final del sábado y veremos si finalmente puede entrar en la convocatoria”.



“Por lo demás, tenemos a todos salvo los lesionados de larga duración. Eso es lo mejor para el equipo y lo peor para el entrenador. Lo peor para el técnico ya que tiene que dejar gente fuera, y lo mejor para el plantel puesto que las leyes del fútbol están muy marcadas desde el inicio”, comentó.

DANI ARRIBAS, OPTIMISTA Desde el vestuario habló el delantero Dani Arribas, que valoró el cambio del conjunto y la evolución que está proyectando. “La perspectiva es más optimista. Cuando te salen las cosas y se ven reflejadas en forma de resultados, todos empezamos a confiar más en lo que hacemos. Eso nos va a llevar a remontar este inicio de temporada. Se está trabajando bien y hemos mejorado muchos aspectos”. En cuanto al choque de mañana, añadió: “Es un partido en el que tenemos que ir a puntuar y si podemos hacerlo de tres, mejor”; y remó con la mentalidad de García: “Sacar cuatro de seis sería un magnífico resultado”.

