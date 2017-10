Actriz por partida doble

Ángela Santos, en una foto promocional. / El Adelantado

En un pueblo tan aficionado al teatro como es Sepúlveda no es extraño que broten actores y actrices de calidad, perfectamente preparados para llevar su arte fuera de los límites locales y provinciales. El último caso es el de Ángela Santos Hernanz, una joven que perpetuando la cadena de aquellos sepulvedanos que ya en el siglo XIX divertían a sus paisanos con representaciones en el Teatro Bretón, decidió hace ya tiempo dedicarse al mundo de la farándula. Y, para ello, quiso formarse en las mejores escuelas.

Diplomada en Arte Dramático, Santos ha aprendido, sobre todo, en la escuela ‘El Submarino’ y la de Carmen Roche. Pero, además, quiso asistir a clases particulares de canto y de baile. Emigró, durante un tiempo, para trabajar en México e Inglaterra. Y luego ya se ha asentado en Madrid.

Hace cerca de un año y medio llegó su momento. La compañía ‘La Maquineta’ la contrató para sus espectáculos en el Palacio de la Prensa, en pleno centro de Madrid. “Son musicales dirigidos a toda la familia, que están teniendo un gran éxito”, relata la actriz sepulvedana. Al principio de esa aventura, ella tenía papeles secundarios. Hoy ya ocupa un papel protagonista, lo que da fe de su buen hacer. ‘La Maquineta’ tiene en cartera un total de ocho representaciones, que va alternando para mantener la fidelidad del público. Quien quiera ver a Santos actuando en la Plaza de Callao debe ir los sábados y los domingos, a mediodía.

Aunque la artista dice estar “feliz” con su trabajo en ‘La Maquineta’, a las órdenes de Roberto Doctor, no ha querido ceñirse exclusivamente a ese papel y, por ello, ha aceptado otra propuesta, “irrechazable”, para formar parte del elenco de ‘Bodas de Sangre’, también en cartelera en Madrid, en concreto en el teatro ‘La Encina’, situado en el barrio de Embajadores.

En julio pasado, Santos participó en un casting para esa compleja obra teatral, en el que el paisaje andaluz es el escenario de una tragedia. Un novio, enamorado con locura y decidido a casarse, a pesar de los fantasmas del pasado, y una novia, arrastrada por un viejo amor que ya creía olvidado. La sepulvedana fue seleccionada, lo que la obligó a estar dos meses preparándose para el gran día, el 14 de septiembre, en que se estrenaba esta versión de la obra de Federico García Lorca, dirigida por Paco Sáenz, con Nerea Barrios ejerciendo como ayudante de dirección. Las funciones tienen lugar los jueves a las 20 horas y los domingos a las 19.

A Santos la corresponde interpretar a ‘la Mendiga’, un personaje difícil, que simboliza a la muerte. “Es una experiencia completamente diferente a la de ‘La Maquineta’, pero estoy muy satisfecha”, dice la actriz sepulvedana, cuya versatilidad la permite, las mañanas de los domingos, hacer reír a los más pequeños y, por las tardes, intervenir en la tragedia escrita por García Lorca.

“Aunque es un poco paliza estar en los dos sitios a la vez, ¡espero que dure mucho!”, declara Santos, que se toma este ajetreo con buen humor a la espera de que, algún día, no muy lejano, pueda participar en una gran producción teatral. Es su sueño. A la vista del camino que lleva, no se puede dudar de que lo conseguirá.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.