Los cotos de caza estudian retrasar la apertura de la ‘veda general’

Un cazador, con su perro. / Europa Press

Los cotos de caza de Segovia están estudiando la posibilidad de retrasar la apertura de la llamada ‘veda general’, prevista para el 22 de octubre, siguiendo así la recomendación de la Federación de Caza de Castilla y León, cuyos responsables entienden que, dado que ni ha llovido en las últimas semanas ni se esperan precipitaciones en los próximos días, “las condiciones para cazar son muy favorecedoras y, por tanto, debemos dar tiempo para que se produzcan cambios en el clima que den ventaja a las especies”.

El delegado territorial en Segovia de la Federación de Caza, José Luis Gómez San Frutos, dio ayer por seguro que habrá cotos que retrasen la apertura, si bien no se atrevió a pronosticar qué porcentaje apostará por esta medida, dado que “cada coto tiene que decidir lo que va a hacer”. En cualquier caso, insistió en que habrá muchos cazadores que ese día, el 22 de octubre, evitarán cazar perdices. “Yo, desde luego, no pienso hacerlo —declaró—; las perdices están ahora muy débiles, y entiendo que no deben ser cazadas”.

Desde la Federación de Caza se quiere lanzar el mensaje de la “enorme madurez” del colectivo. “Queremos cazar, porque es lo que nos gusta, pero amamos más a las especies y a la naturaleza, y si la situación así lo exige, enfundamos las armas”, señala en un comunicado, en que explica que la nula presencia de lluvias en los últimos meses y la consiguiente desertización de los campos, “deja a las especies, tanto cinegéticas como no cinegéticas, en una situación tan precaria que exige la adopción de medidas drásticas para la conservación de la fauna”.

Además de recomendar el retraso de la apertura de la ‘veda general’, la Federación de Caza pide no olvidar otras medidas complementarias, como reducir las jornadas y horarios de caza y el cumplimiento de los cupos de captura.

En la provincia de Segovia, según la información facilitada por Gómez San Frutos, la perdiz no crió mal (“mejor de lo esperado”, asegura), pero a lo largo del verano su población se ha reducido sensiblemente. “La perspectiva es de una campaña regular, tirando a mala”, sostiene el delegado territorial en Segovia.

En otro orden, y aunque la población de conejo no es pequeña, “estamos a expensas de la aparición de brotes de mixomatosis, que casi siempre hacen gran daño”, agrega San Frutos.

En vísperas del inicio de la veda general, la Federación de Caza pide a los componentes del colectivo “seguridad” en el desarrollo de la actividad, actuando con especial prudencia hacia los compañeros, sin olvidar a otros usuarios del campo. “Aunque solo los cazadores pagamos rentas, licencias y tasas, todos tenemos derecho a disfrutar de la naturaleza”, concluye la Federación de Caza en su comunicado.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.