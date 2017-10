Borja Blanco: “Tenemos que intentar sumar de 3 en 3”

El ala del Naturpellet Segovia Borja Blanco se dispone a disparar ante la presión de un jugador del Osasuna Magna durante un partido de pretemporada. / KAMARERO

Con el pase de la siguiente ronda de la Copa del Rey y la primera alegría de la temporada en la mano, el Naturpellet Segovia enfoca lo que resta de semana planificando su próximo compromiso liguero. El Levante UD FS que comanda David Madrid, que desempeñó las labores de segundo entrenador del Caja Segovia primero y más tarde como técnico titular del club extinto, es el rival al que se mide la plantilla blanquirroja este sábado. La cita de la quinta jornada tomará parte en el pabellón Pedro Delgado en el horario de las 13.15 horas con las cámaras de Teledeporte como testigo.



El conjunto valenciano ostenta la séptima posición tras mantener un balance definido por las victorias frente al Gran Canaria (1-10) y el Aspil Vidal Ribera Navarra (3-2) y las derrotas por la mínima ante el Palma Futsal (4-3) y el Catgas Energía (6-7). A pesar de su notable estreno liguero, cayó en la Copa del Rey ante el Rivas Futsal de Segunda División. El plantel azulgrana se ha reforzado con jugadores como el portero Prieto, los alas Jorge Santos, Vargas, Thiaguinho y Antoñito, viejo conocido de la afición segoviana, o el pívot Pedro Toro.



El jugador del Naturpellet Borja Blanco analiza al rival de esta jornada: “Pese a los resultados que han cosechado no creo que haya tanta diferencia entre el Levante y nosotros. Ha empezado bien, pero la distancia no es abismal. Esperamos un equipo fuerte y nosotros tenemos que jugar nuestras bazas”.



Para la ocasión, el ala del conjunto segoviano espera entrar en la convocatoria después de ser baja en los últimos partidos contra el Barcelona Lassa, el Jaén Paraíso Interior o el Leganés FS, debido a problemas musculares en el aductor. “Quiero ayudar al equipo y espero estar el sábado disponible. Durante la pretemporada me encontré bastante bien para empezar la liga en condiciones óptimas, pero este tipo de lesiones son cosas que pasan”, asegura.



En cuanto a la posibilidad de conseguir la primera victoria se muestra tajante: “No ha y ningún tipo de ansiedad. Sabemos que tenemos dos puntos de cuatro partidos, pero el salto de categoría es grande y la exigencia es mayor respecto a la del año pasado. Sin embargo, ya no nos vale conformarnos con un punto. Tenemos que poner nuestros puntos fuertes sobre la mesa para intentar sumar de tres en tres y salir de la zona en la que estamos. También queremos dar buenas sensaciones sobre el campo para que los rivales que nos vean sepan que cuando vengan a nuestro pabellón les va a ser complicado ganar”.

