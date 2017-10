La Asociación de Autismo celebrará el ‘Guinnes’ con una fiesta popular

El récord Guinnes se consiguió gracias a las 727 personas que bailaron la jota de Chatún en el Azoguejo. / KAMARERO

Conseguir entrar en el ‘Libro Guinnes de los Récord’ es un logro al alcance de muy pocos, por ello, cuando se consigue hay que celebrarlo a lo grande. Y eso es lo que pretenden la Asociación Autismo Segovia y el Ayuntamiento, que están organizando una gran fiesta popular para agradecer su participación a todos los que formaron parte de la iniciativa ‘Una jota por el autismo’ —los que bailaron, los voluntarios, los que acudieron a apoyar a la asociación, etcétera—.

“Estamos todos muy satisfechos por conseguir el récord y ahora toca celebrarlo”, afirmó la alcaldesa, Clara Luquero, ya que, “como es obvio, esto no se consigue todos los días”, puntualizó el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada.

La fiesta popular tendrá lugar el próximo sábado día 28 en la Plaza Mayor, a partir de las 19.00 horas, bajo el lema ‘Yo lo hice posible’. Como no podía ser de otra manera, el acto principal consistirá en bailar de nuevo la jota de Chatún, conocida ya como ‘la jota del récord’, explicó Susana Guri, presidenta de la Asociación Autismo Segovia. Toda la sociedad está invitada a participar en el baile, ya que en esta ocasión no es necesario acudir con el traje regional. La jota estará guiada, como ya sucediera el 1 de abril, por el Grupo de Danzas Emperador Teodosio.

Pero, además, la fiesta tiene también un carácter solidario, ya que la Asociación de Cocineros de Segovia se suma a la celebración y realizará una ‘chocolatada’ —la taza de chocolate tendrá el precio simbólico de 1 euro—, apuntó Guri, y se venderán, al mismo precio, unas pulseras conmemorativas. De este modo, todos los segovianos pueden seguir colaborando con la actividad de la Asociación de Autismo, a la que volverá a darse visibilidad el sábado 28.

Concurso fotográfico Asimismo, se ha convocado un concurso fotográfico para que todos aquellos que realizaran fotos el pasado 1 de abril las envíen a la asociación —deberán enviarse al correo info@unajotaporelautismo.es antes del 20 de octubre—. Con las mejores imágenes de ese día, explicó Guri, se hará un collage que será expuesto en la fiesta popular del sábado 28.

La fachada del Ayuntamiento volverá a iluminarse de azul este día, en el que el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) volverá a ser protagonista en la ciudad.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.