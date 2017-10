El PP lamenta la “inacción” en materia urbanística del Gobierno

Raquel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular. / KAMARERO

La situación del hotel Victoria no es un caso único en la ciudad, sino que hay otros muchos inmuebles que se encuentran en un estado parecido, de abandono, deteriorados e incluso en estado de ruina. Sin ir más lejos, la relojería Barrio, situada también en la Plaza Mayor al lado del propio hotel, vivió este verano el derrumbe de una de sus paredes, que cayó en el patio interior que comparte con el antiguo hotel y otros establecimientos, causando una gran alarma entre los vecinos.

Esta situación fue criticada ayer por el Grupo Municipal Popular, que aseguró que “durante más de diez años, el Gobierno socialista ha permanecido impasible ante el continuo deterioro y degradación que estaban experimentando muchos de los edificios de Segovia, algo que nos parece absolutamente lamentable”. Para los populares, “si los edificios no se atienden, se pierden y acaban abandonados y en ruina, generando la imagen de una ciudad envejecida, algo que no se puede permitir”.

Según un comunicado emitido por el partido, “no fue hasta el año 2013, después de llevar ya una década el PSOE al frente del Ayuntamiento, cuando se puso en marcha la Unidad de Disciplina Urbanística, que realiza una labor necesaria pero que, en muchos casos, llega tarde”.

Y es que, continúa el comunicado, “en este tiempo en el que no han hecho nada no sólo se han perdido edificios, sino que será muy difícil la recuperación de otros tantos y no sólo en el recinto amurallado sino también en los barrios históricos como el Salvador, San Lorenzo, Santa Eulalia o San Millán”.

Señalaron como ejemplo los populares lo sucedido con la casa de los Buitrago o el hotel Victoria, que ponen de manifiesto “el proceso constante de pérdida de patrimonio que ha experimentado la ciudad de Segovia a lo largo de estos últimos años y de la inacción del Gobierno municipal que, al no tomar medidas a tiempo y de manera efectiva, no ha impedido su deterioro, entrando en un proceso irreversible de degradación”.

“Esta inacción urbanística ha hecho que se hayan perdido muchas oportunidades de inversión —lamentaron desde el PP—, ha frenado el desarrollo y el crecimiento de la ciudad y la consecuencia es que, después de 14 años de Gobierno socialista, Segovia sigue igual, con menos habitantes y con los proyectos que realmente necesita sin poder llevarse a cabo por el pago de sentencias millonarias y porque el dinero se ha destinado al todavía proyecto inacabado del CAT”.

“Está claro que la protección del patrimonio no ha sido un asunto prioritario para el equipo que dirige Clara Luquero como sí lo han sido otras áreas como la de Cultura. Han dejado de lado los temas urbanísticos y todo lo que ello conlleva. Ni siquiera han sido capaces de sacar adelante una herramienta fundamental como es el PEAHIS, un documento normativo y a la vez de protección que daría seguridad e incentivaría a quienes quisieran invertir en Segovia ya sean empresas o particulares”, concluyeron.

