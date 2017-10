La Segoviana casi duplica su masa social en apenas cuatro meses

Imagen parcial de la grada de La Albuera, repleta de aficionados durante el encuentro ante el Rácing Ferrol. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana continúa aumentando su masa social, hasta el punto de prácticamente duplicar su número de abonados en el plazo de menos de un año. No cabe duda que la presencia del equipo en la Segunda División B ha sido un reclamo extraordinario para que los aficionados se decidan a entrar en la familia gimnástica, bien como socios, bien como abonados.

Fue el directivo azulgrana Miguel Ángel Manzanares quien presentó el balance del club en el apartado social, aunque este aspecto siempre está abierto, “porque incluso a estas alturas de la temporada hay gente que nos pregunta cómo se pueden hacer socios”, afirmó Manzanares, que puso en evidencia el ascenso del número de socios en todas las categorías, hasta alcanzar la cifra de 1.324 abonados, todo un aumento si se tiene en cuenta que en la campaña anterior el número final de abonados ascendió a 722, y cuatro veces más que cuando, en la campaña 2014/15, el equipo directivo liderado por Agustín Cuenca se puso al mando del club.

Esta cifra representa un aumento considerable con respecto a las iniciales previsiones de la Segoviana, que se establecían en un millar de socios. “Esto es una evidencia de que Segovia nos apoya, y esta ola la tenemos que coger todos. Estábamos en un agujero muy profundo, del que estamos saliendo”. Este aumento ha propiciado que los ingresos en el apartado social se hayan cumplido, y aunque aún es pronto para ver cubierto el presupuesto, y la entidad quiere incidir sobre todo en el abono provincia, (“porque no solo somos un club de la capital, sino de toda Segovia”, afirmó Juanjo Martín), la directiva azulgrana se muestra confiada en poder consolidar los objetivos fijados.

El mayor crecimiento en el apartado social viene desde el peque abono, pero no se pueda obviar el aumento tanto del abono de empresa como del familiar, aunque éstos hayan venido a incidir en un incremento menor del abono de adultos, “algo que puede ser normal”, señaló Agustín, “porque la gente busca el modo de poder ahorrarse un poco de dinero, haciéndose con el abono de empresa en lugar de hacerse socio”.

Entradas para el Castilla La Segoviana aún tiene una treintena de entradas disponibles en la sede del club para los socios para asistir al partido que el equipo azulgrana jugará ante el Castilla a las nueve de la noche del próximo sábado, en el estadio Alfredo Di Stéfano. El coste de las mismas es de 10 euros.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.