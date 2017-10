Victoria y pase

Los jugadores Juanfran y Sergio se abrazan tras marcar un gol durante un encuentro jugado por el Naturpellet en el Pedro Delgado. / KAMARERO

Primera alegría de la temporada para el Naturpellet Segovia tras ganar contundentemente al Leganés FS por 1-5. El partido fue duro y sólo un gol de Hicham en propia puerta abrió el marcador para los segovianos. Empataría Carlitos ya en la segunda parte y a pesar de los apuros, la diferencia de categoría se notó y a base de oficio, los goles fueron cayendo del lado segoviano.

Un bálsamo era lo que buscaba y necesitaba el Naturpellet en su estreno en la Copa del Rey frente al Leganés FS. Para el encuentro, el técnico segoviano no pudo contar con Borja Blanco y Buitre pero además rotó bastante el equipo para conservar a varios jugadores muy justos físicamente. Enfrente, un Leganés de Segunda División B que aprovecha su pista de goma para poner en apuros a los rivales y que eliminó en la primera ronda copera al FSD Puertollano por 5-3.

Saltó el Naturpellet con las ideas claras, apretar al Leganés e impedir que moviese el balón con libertad. Con jugadas a un toque, los segovianos buscaban espacios donde poder inquietar la meta de Dani Simón. Sin embargo, la primera jugada seria de gol llegaría en el 4 con una jugada personal de Pichi por el lado izquierdo y su disparo, potente, lo despejó bien Alberto. Diego Gacimartín quería velocidad en el juego y rotaba con asiduidad al equipo en pista.

La réplica segoviana llegaría en el 7 con una buena conexión entre Álvaro y Rodrigo para que este último estrellara su remate en el cuerpo de Dani Simón. Los locales tuvieron en un lanzamiento directo de Jorge García una gran oportunidad de gol pero su golpeo se marchó fuera de la meta visitante.

Dura primera parte Mediada la primera parte, el Segovia había acumulado ya cuatro faltas lo que podría ser un hándicap de cara al resto del tiempo antes de retirarse a vestuarios. Una buena jugada personal de Sergio acababa con un disparo fuerte a la izquierda de la portería local. Apretaba pero no ahogaba el Naturpellet y eso lo aprovechaban los madrileños para a la contra inquietar la portería de Alberto.

El conjunto segoviano se movía al ritmo que ponía Carlos Muñoz. El veterano jugador también probó suerte con un lanzamiento lejano en el 12 que casi sorprende al meta local que tuvo que estirarse para lograr desviarlo. La férrea defensa segoviana obligaba a los locales a lanzar desde fuera pero siempre aparecía Alberto para blocar con seguridad. En el 13, doble ocasión, una en cada portería, donde las defensas lograron sacar casi sobre la línea los disparos contrarios. Estaba muy abierto el partido y el gol podía caer de cualquier bando.

Alberto apareció en varias ocasiones en el tramo final del choque, pero el Naturpellet agobió tanto que vio recompensado su trabajo en el 17 cuando una internada por la izquierda de Sergio terminó con un pase al área que Hicham al intentar despejar lo introdujo en su propia portería.

Para la segunda parte, Diego Gacimartín optó por poner a la vez a Alvarito y Carlos Muñoz, que se estuvieron intercambiando durante toda la primera parte. Por su parte, el Leganés saltó con Miguelito como portero jugador. No tardaron los locales en atacar con un disparo cruzado de Sergi que se estrellaba en la cepa del poste derecho de Alberto. Sería el previo aviso de lo que llegaría un minuto después. Contra local que termina con un pase lateral a Carlitos y éste, de buen disparo salvando al meta segoviano, conseguía el empate.

Fue un jarro de agua fría para un Naturpellet Segovia que no era superior al Leganés, dos categorías por debajo. Es más, el equipo local tuvo alguna ocasión más para marcar como un disparo de Sergi fuera o un rechace de Juanlu que paraba en dos tiempos Alberto. En el minuto 26 llegaría el segundo tanto segoviano. Álvaro ve perfectamente la internada de Rodrigo por la izquierda y éste aprovecha su pase medido para batir a Rober para conseguir el 1-2. Un minuto después pudo Rodrigo volver a marcar en una jugada ensayada pero su disparo se estrellaba en la cepa del poste izquierdo local.

El viento a favor Se le notaba mucho más suelto al Naturpellet Segovia con el marcador a favor. Eso se vio reflejado en que veían mucho mejor las jugadas y en el 29, un disparo de Javi Alonso lo aprovechaba Alvarito en el segundo palo para poner el pie y empujar a gol el que significaba el 1-3.

El Leganés no dio el partido por perdido y siguió disparando a las primeras de cambio obligando a Alberto a intervenir en varias ocasiones. El primer doble-penalti para el Naturpellet llegó en el 36 y Javi Alonso no lo perdonó. Con Miguelito como portero-jugador, el Leganés intentó remontar pero lo que encajó fue otro gol gracias a un soberbio disparo de Juanfran a la escuadra tras pase de Sergio.

