El Viveros Herol Nava vuelve a la cabeza de la División de Plata

Tello se dispone a marcar desde los seis metros / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava se mantiene con paso firme en las primeras plazas de la División de Honor Plata, después de su victoria en el pabellón Titerroy de Lanzarote, donde se impuso a un equipo recién ascendido que sin duda va a conseguir hacerse fuerte en una cancha mucho más complicada de lo que pueda parecer, ya que como señaló Dani Gordo al concluir el encuentro, “tiene mucha humedad”, y por ello se hace difícil controlar la bola. Así el técnico navero fue rotundo al afirmar que “en Lanzarote va a haber equipos que se van a dejar puntos”.

No lo hizo el conjunto de Nava de la Asunción, que de esta manera ha recuperado el liderato de la categoría, ya que tras la disputa de esta cuarta jornada no quedan equipos que cuenten sus partidos por victorias. De nuevo hay un triple empate en el liderato de la competición, con el Viveros Herol como primero por mayor diferencia de goles con respecto a Los Dólmenes y Balonmano Alcobendas. El equipo antequerano ya dio muestras de su peligrosidad en Nava de la Asunción, mientras que el madrileño no ha perdido las señas de identidad que ya mostró en la pasada campaña, con un balonmano muy rápido que, sobre todo en estas primeras jornadas de competición, suele desarbolar a sus rivales.

Como quiera que Cisne y Agustinos perdieron su primer partido de competición el pasado fin de semana, gallegos y levantinos han descendido hasta la cuarta y quinta plaza respectivamente. Pero lo verdaderamente interesante para el Viveros Herol llega a partir de esa quinta plaza, ya que desde la sexta posición que ocupa el FC Barcelona B, hasta la décima que es para el Covadonga, hay un quíntuple empate a cuatro puntos, tres menos de los que suma el conjunto navero. Cierto es que la competición está apenas empezando, y que aún pueden suceder no pocas vicisitudes, pero no es menos cierto que el arranque de liga del equipo de Dani Gordo está siendo espectacular, tanto que está comenzando a abrir las primeras (y aún pequeñas) diferencias en la tabla.

El próximo sábado, a las seis y media de la tarde, llegará un nuevo compromiso para el conjunto segoviano, que se medirá en el frontón de Nava al Balonmano Torrelavega, uno de los conjuntos que cuenta con cuatro puntos y que el pasado fin de semana perdió en su compromiso frente al Covadonga por 24-27.

