Catalá asegura que el Estado de Derecho impedirá la DUI en Cataluña

El ministro de Justicia, Rafael Catalá no dudó en afirmar ayer que el Estado de derecho y la democracia tienen todos los medios para abordar una hipotética declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña y hacer que sea “inexistente, ineficaz y sin valor”, tanto desde el punto de visto político como desde el judicial.

Catalá participó en un acto que tuvo lugar en el museo de arte contemporáneo Esteban Vicente al que asistió como invitado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León José Luis Concepción; donde el ministro hizo hincapié en que el Gobierno “trabaja” para que no llegue esa DUI, medida que no solo sería “absolutamente inconstitucional”, sino que además “ahondaría en el conflicto, en las tensiones y en la separación entre ciudadanos que el Gobierno que preside Carles Puigdemont provoca desde hace algunos meses”, según ha señalado.

Así, añadió que sería una situación que generaría una crisis constitucional y jurídica “gravísima”, aunque “lo más importante” sería la “crisis de convivencia entre catalanes” que supondría esa declaración.

Por otro lado, Rafael Catalá valoró el resultado de manifestación convocada ayer por Sociedad Civil Catalana en la que participaron centenares de miles de personas, y señaló que la convocatoria ha puesto de manifiesto que un “alto número de catalanes y también de españoles” no está a favor de la independencia, por lo que ha recordado tanto al Gobierno como al Parlamento catalanes su deber de atender el interés general y no “el de unos cuantos”.

Igualmente, el ministro ha instado a Puigdemont a que haga “honor” al juramento o promesa que efectuó al tomar posesión de su cargo, de guardar la Constitución y hacerla cumplir, al igual que el Estatuto de Autonomía y “no dar mas pasos hacia el precipicio al que parece encaminado”.

Catalá reiteró que el Gobierno que preside Mariano Rajoy tiene estudiadas “todas las posibilidades” que la normativa permite y que tendrá preparadas todas las medidas que “impidan” que se produzca la DUI y que tenga efecto alguno. El ministro ha aludido a “todas” las medidas que el Estado de derecho atribuye para garantizar el cumplimiento de las leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional y, en última instancia, la garantía de los derechos de “todos los españoles”.

En cuanto a la analogía que el vicesecretario de comunicación del Partido Popular (PP), Pablo Casado ha realizado entre la situación actual y la que protagonizó el que fuera presidente de la generalitat Luis Companys emçn la década de los años 30 del siglo pasado, Rafael Catalá ha asegurado que Casado ha querido decir que “hay que aprender del pasado para evitar que se repitan los errores”, que una DUI sería “muy grave políticamente” y que “atentaría contra la convivencia de todos los catalanes”.

De ese modo, el ministro ha matizado que el vicesecretario popular ha dicho que Companys “quiso hacer” una declaración de independencia y que “no existió” esa independencia de Cataluña.

