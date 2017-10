IE University se viste de verde

Parte del equipo del IEU Green Club en las instalaciones de la Casa de la Moneda. / Roberto Arribas

Hace unos días, las salas de cine estrenaron la nueva película documental “Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca” sobre el cambio climático protagonizada por exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore, cuyo mensaje es muy directo: “el tiempo se acaba y si no actuamos ya no habrá vuelta atrás”. Es evidente que el planeta está en peligro y urge llevar a cabo acciones donde prime el respeto y la protección del medio ambiente y así lograr un mayor bienestar de la humanidad. Esta filosofía “verde” mueve al “IE Green Club”, un grupo de sesenta estudiantes de IE University que durante estos días ha organizado una semana de actividades con la que se pretende concienciar que es posible ejercer una vida más sostenible.

“Al principio éramos tres alumnos que creamos el club con la idea de mejorar las cosas bajo la defensa de la naturaleza”, afirma Lou Ladoire, estudiante del doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales de IE University. Ahora, un buen número de estudiantes está involucrado en la organización de la “IEU Green Week”, que abarca desde exposiciones, conferencias, mesas de debate hasta proyecciones de documentales, que se han desarrollado en IE University y en la Casa de la Moneda.

El programa de la IEU Green Week se abrió el día 5 de octubre con la proyección de “Before the Flood”, un documental producido por Leonardo DiCaprio que profundiza en los efectos del cambio climático en nuestro entorno. Ese día también se inauguró una exposición de pintura en la Casa de la Moneda y se realizaron diversas performances a cargo del Music Club de IE.

La semana verde de IE University contó además con una mesa redonda, moderada por el profesor de IE Max Oliva, que reunió a representantes de tres instituciones: Sheedo, una startup creada por emprendedores españoles que se encarga de fabricar un papel que se convierte en planta, Farmidable, la plataforma que une a consumidores y productores a través de comunidades naturales de consumo, y Social Enterprise UK, que representa a emprendedores sociales. Otra de las actividades estrellas tendrá lugar hoy martes 10 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en IE University con la conferencia que impartirá Will Tuttle, autor del betseller “The World Peace Diet”.

Para cerrar la “IEU Green Week”, el domingo 15 de octubre se desarrollará un juego interactivo que simulará el acuerdo de París contra el cambio climático de 2015, moderado por Francisco Seijo, profesor de Política Medioambiental en IE University.

