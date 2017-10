Fuerza para México

Ecab Amor Vázquez muestra orgulloso la bandera de su país. / Roberto Arribas

Ecab Amor Vázquez recibió con desolación las noticias que llegaban desde México. Un terremoto, de magnitud 7,1, había sorprendido a los mexicanos justo 32 años después de que otro poderoso seísmo segara miles de vidas. Una dramática coincidencia. El número total de fallecidos por el terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre se elevó a 369, la mayoría en Ciudad de México. El presidente del país, Enrique Peña Nieto calificó este trágico temblor como “el más grande en los últimos 100 años”.

Ecab pensó que no podía quedarse con los brazos cruzados, a pesar de la distancia que lo separaba de sus compatriotas. Sentía su dolor muy cerca. Había dejado México tan solo un mes antes del seísmo para estudiar un doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales en IE University. “Cuando saltó la noticia del terremoto, me sentí muy mal”, confiesa Ecab, que se vio con fuerzas para emprender inmediatamente un campaña dentro de la universidad para ayudar a las víctimas de la tragedia.

Con la ayuda del Club de Estudiantes de Filantropía (IE Philanthropic Club) y de la propia universidad, Ecab comenzó a recibir donativos de sus compañeros del campus, un dinero que se destinará a la brigada de rescate Topos Tlatelolco, una entidad civil volcada en la búsqueda de víctimas del terremoto de México y que ahora brinda apoyo a los damnificados. “Los topos son un grupo de voluntarios que ayudan en catástrofes y que están especializados en limpiar escombros y reconstruir edificios dañados”, asegura con orgullo Ecab.

Durante estas semanas, Ecab ha recibido el cariño de sus compañeros de los campus de Segovia y Madrid de IE. “Observo en ellos mucha sensibilidad hacia lo que ha pasado en México, afirma el estudiante de IE University que subraya que “su apoyo está siendo fundamental”. El lema de la campaña es “Fuerza México” porque, según explica Ecab, con cierta emoción, “los mexicanos no nos hemos caído con este terremoto, hemos salido más fuertes y unidos”.

Cada mañana, Ecab y varios de sus compañeros de clase instalan un pequeño stand con todo tipo de dulces frente a la cafetería de IE University. Brownies, donuts o napolitanas de chocolates se pueden adquirir al precio simbólico de dos euros. Asimismo, el alumno mexicano también ha recibido el espaldarazo del club de estudiantes de Música (IE Music Club), que ofreció el pasado jueves un concierto en la Sala Beat de Segovia, y cuya recaudación también será dedicada a la campaña “Fuerza México”.

La distancia en línea recta entre Ciudad de México y Segovia es de 9.024 kilómetros. La solidaridad vista estos días hace que no exista esa lejanía. Con su campaña solidaria, Ecab está cerca de sus compatriotas, de su dolor y de un destino esperanzador.

