El movimiento vecinal se pone en pie para reclamar el centro de salud Segovia IV

La recogida de firmas ha comenzado en el barrio de Nueva Segovia y se ha extendido por otras zonas de la ciudad./ M.G

La Asociación de Vecinos del barrio de Nueva Segovia ‘San Mateo’ ha iniciado una campaña de movilizaciones para reclamar la construcción del prometido centro de salud Segovia IV. La primera acción puesta en marcha es una recogida de firmas que se mantendrá hasta mediados del mes de noviembre, mientras se prepara una manifestación por la calles del centro de la ciudad

La reivindicación que surgió entre los vecinos del barrio de Nueva Segovia, donde está previsto construir el cuarto centro de salud de la capital, ha prendido con fuerza y se propaga por otros barrios de la ciudad así como por pueblos próximos a la capital y alcanza a otras provincias. De hecho, el pasado fin de semana la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (Cavecal), acordaba en asamblea y por unanimidad apoyar la petición de los vecinos segovianos, tal y como ha confirmado el presidente de la federación provincial, Juan Bautista Mullor.

Al menos cuatro colectivos vecinales, sociales y sanitarios de amplia implantación en Segovia ha hecho suya la causa y se han prestado a recabar testimonios de adhesión para hacer fuerza ante la Junta de Castilla y León.

El presidente de la Asociación ‘San Mateo’, Francisco Pablo Fernández-Caro Moreno, explica que la recogida de firmas, que lleva el lema ‘Por el centro de salud Segovia IV ¡¡¡YA!!!’, comenzó hace quince días y desde el primer momento han recibido ofertas de ayuda.

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia, que integran 12 colectivos de la capital y cuatro de la provincia, está participando en la campaña. También se han sumado, según detalla Fernández-Caro, la Federación de Asociaciones de Vecinos de los Barrios Incorporados, la Plataforma en Defensa del Hospital Policlínico y la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en Segovia. “Pero hay otros muchos colectivos que también se han interesado y pueden pasar a recoger las hojas cuando quieran, porque esta petición no solo es para las más de 8.000 personas que viven en Nueva Segovia, hay otros muchos vecinos de la ciudad y de zonas próximas, como Carrascalejo, que necesitan este servicio sanitario” comenta el portavoz de la asociación San Mateo.

Fernández-Caro entiende que el futuro centro de Nueva Segovia podría extender su área de cobertura por los barrios de El Palo-Mirasierra, Comunidad de Ciudad y Tierra y San José, pero también atender a los usuarios que residen en las urbanizaciones situadas cerca de carretera de La Granja, sin olvidar que además la apertura de un nuevo centro de consultas de Atención Primaria descongestionaría la actividad de los tres existentes y por tanto también beneficiaría a pacientes de otras zonas de la ciudad.

Para empezar a recoger adhesiones, los promotores de la campaña han preparado 1.500 hojas, con 14 casillas de identificación en cada una. En los primeros días y solo en las calles y establecimientos de Nueva Segovia se han recogido 2.500 firmas “pero ahora ya hay gente con las hojas en La Albuera, en San Lorenzo... y esperamos acercarnos a las 20.000”, dicen los representantes vecinales que se han marcado el día 13 de noviembre como fecha tope para cerrar el proceso de captación de apoyos a pie de calle. Después dejarán unos días para que todos los colaboradores lleven sus hojas a la sede de la Asociación de Vecinos San Mateo, donde se centralizará el proceso, y hará el recuento final del que darán traslado a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La campaña culminará con una manifestación, inicialmente programada para el día 18 de noviembre, si bien aún no se han tramitado los permisos pertinentes. Para dar difusión a la convocatoria “vamos a buzonear por las casas unos dípticos anunciando la manifestación”, comenta Fernández-Caro. Su previsión es que la marcha reivindicativa comience a las doce de la mañana del sábado 18 de noviembre en los Jardinillos de San Roque, frente a la iglesia de San Millán, pase por la avenida del Acueducto, hasta el Azoguejo, suba por la Calle Real para llegar a la Plaza Mayor y desde allí seguir hasta la plaza Reina doña Juana, donde se encuentra la Delegación Territorial de la Junta.

“Queremos entregar las firmas todos juntos para mostrar que no es una petición de unos pocos vecinos de un barrio” comenta el presidente de la asociación de Nueva Segovia. Asegura que si por tratarse de un sábado no pudieran hacer efectivo el registro de entrada del documento, al menos lo harían de forma testimonial, con la concentración ante la Delegación de la Junta donde darán lectura a un manifiesto.

“Desde el año 2000 está la parcela disponible para la construcción; y aunque en las últimas elecciones nos prometieron hacer el centro de salud, vemos que se está pasando la legislatura y seguimos con la parcela esperando. No podemos quedarnos quietos”, dice el portavoz vecinal.

