Cientos de miles de personas en Barcelona por la unidad de España

Cientos de miles de personas se manifestaron ayer a mediodía en el centro de Barcelona por la unidad de España y contra la independencia de Cataluña, convocados por Societat Civil Catalana (SCC): más de un millón según la entidad y 350.000 según el Ayuntamiento.

Con el lema ‘Recuperem el seny’, marcharon exhibiendo multitud de banderas españolas y catalanas (además de algunas europeas) desde la plaza Urquinaona, pasando por la Via Laietana hasta la avenida Marquès de l’Argentera, donde se pronunciaron los discursos.

Ha transcurrido en un ambiente reivindicativo en el que se han proferido constantes cánticos pidiendo cárcel para el presidente de la Generalitat: ‘Puigdemont a prisión’, entre otras consignas.

Tan constante ha sido este clamor que el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, llamó en su discurso a los manifestantes a no hacerlo: “A prisión va solo el que dice el juez que tiene que ir”.

Los manifestantes, algunos de los cuales se desplazaron hasta Barcelona desde otros puntos de España y con nutrida representación política, comenzaron a caminar puntuales a las 12 y tardaron casi dos horas en completar el recorrido, ya que la cabecera no llegó hasta el punto de encuentro, ante la Estació de França, hasta las 13.50.

La manifestación discurrió sin incidentes y terminó con los discursos de Borrell y del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ante la estación, donde se ha leído el manifiesto que cerró el acto y que pidió tender puentes para resolver la situación política, y ha pedido que se les tenga en cuenta: “Sin nosotros no hay solución”.

POLÍTICOS EN PRIMERA FILA La multitudinaria manifestación de Societat Civil Catalana (SCC) de por la unidad de España reunió a dirigentes de PP, de C’s y del PSC entre los miles de participantes.

Del PP destaca la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández.

Y también se pudo ver a los populares Pablo Casado, Javier Arenas, Andrea Levy, Alejandro Fernández, Alicia Sánchez Camacho y el expresidente de Baleares José Ramón Bauzá.

Entre los miembros de C’s sobresalen su presidente, Albert Rivera; la líder en Cataluña y portavoz del partido, Inés Arrimadas; el vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra.

Además, acudieron los también miembros destacados de C’s Fernando de Páramo, José Manuel Villegas, Begoña Villacís, Félix Álvarez y Carlos Carrizosa.

El máximo representante del PSC fue Salvador Illa, el secretario de organización de los socialistas catalanes (que, a diferencia de PP y C’s, no acude como partido, aunque la formación animó por carta a los militantes a acudir).

Además, se pudo ver al secretario segundo de la Mesa del Parlament, David Pérez (PSC); al exministro Celestino Corbacho (PSC), y a los también socialistas Joan Ferran y Josep Maria Sala.

También se pudo ver a varios eurodiputados: Carlos Iturgaiz (PP), Javier Nart (Cs) y Teresa Giménez Barbat (Alde).

Entre el resto de personas destacadas están el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell (PSC), que son los que pronunciaron los principales discursos al final del recorrido.

Además, acudieron el presidente el presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, Josep Lluís Bonet, y el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta; el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, y el presidente de SCC, Mariano Gomà, junto a otros dirigentes de la entidad.

Uno de los temores de la organización era que la extrema derecha tuviera visibilidad durante la marcha, pero los propios manifestantes rechazaron que se exhibieran símbolos franquistas o vinculados con la extrema derecha: “Esa bandera no nos representa”, gritaron al paso de algunos de ellos (éstos han sido parte de los concentrados, antes de esta manifestación, ante el Cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia, en apoyo a la Benemérita).

Uno de los cántico que sonó en la manifestación de SCC fue ‘No somos fachas, somos españoles’, además de ‘Viva España’, ‘Luego diréis que somos cinco o seis’ y ‘Dónde está la alcaldesa’.

Discursos El expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell criticó a las empresas que anuncian su cambio de domicilio social fuera de Cataluña ahora que temen una declaración de independencia: “¿No lo podíais haber dicho antes?”.

