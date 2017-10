Sorprendentemente fácil

Laura Llorente remata a portería ante la oposición de una jugadora del Ciudad de Guadalajara. / KAMARERO

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios”, cantaba Rubén Blades allá por finales de los años 70, en una canción a la que el tiempo sigue tratando bien, ‘Despacitos’ aparte. Y una buena sorpresa fue la que se llevaron los aficionados que acudieron al pabellón Pedro Delgado para ver el encuentro que disputaron el Unami con el Ciudad de Guadalajara, porque cuando esperaban ver un igualado partido de fútbol sala, se encontraron con un entrenamiento de contragolpes, de finalizaciones y de defensa del cinco para cuatro, todo ello aderezado con alguna salida de tono del técnico visitante, unos colegiados que no quisieron meterse en demasiados ‘fregaos’... y poco más.

El Unami de Luis Martín había pecado en compromisos anteriores de poco acierto en sus acciones de ataque, así que estaba por ver si en el encuentro ante un rival alcarreño (que parecía salir muy motivado a la cancha) esa situación iba a continuar, o si bien las segovianas podían elevar su bagaje ofensivo. Vero comenzó a disipar las dudas cuando, a los 40 segundos de juego, recogió un balón enviado en largo hacia Laura Llorente que la portera visitante no supo si ir a por él, o no, hasta que no era demasiado tarde, para marcar el 1-0.

De uno, al ocho El gol cambió las pulsaciones del partido, llenando de nervios a las visitantes, y tranquilizando sobremanera a las de casa, que leyeron perfectamente la falta de movilidad en la circulación de la pelota de sus oponentes para enlazar robo tras robo. La portería defendida por Carmen no pasó por un solo agobio en todo el primer período, y la guardameta segoviana tuvo más trabajo en ir a por el balón que se perdía por la banda que en parar.

No fue hasta el minuto seis cuando el partido se rompió en mil pedazos para el Ciudad de Guadalajara, que jugaba con fuego en cada ataque que acababa con pérdida de posesión, y se acabó quemando con el gol tras un fugaz contragolpe de Eva que combinó con Carré para marcar, que recibió el tercero en otra contra que María finalizó en el segundo palo, y que encajó el cuarto segundos más tarde, en otra pérdida que Carré no perdonó.

El Unami no jugaba a tope, porque cada vez que aceleraba llegaba otra oportunidad para marcar, como la que aprovechó Moni de tacón a servicio de Cris, cerrando el partido cuando éste aún no había cumplido su décimo minuto. Ni siquiera el portero-jugador que puso en práctica el Ciudad de Guadalajara vino a poner un poco de igualdad en la cancha, sino todo lo contrario, porque las jugadoras alcarreñas ya hacían la guerra por su cuenta, mientras que las de casa se dedicaban a resarcir sus cuentas pendientes con el gol. Tres más sumaron las de Luis Martín antes del descanso, otro de Moni con el hombro tras un saque de esquina, una preciosa vaselina de Laury y un doble penalti que anotó Cris, así que al descanso la ‘cosa’ se fue a un 8-0 que dejaba un peligroso segundo tiempo, sobre todo porque sobre la cancha enpezaban a aflorar algunos nervios que podían llevar el partido a un escenario de dureza poco recomendable.

Afortunadamente el tiempo en los vestuarios contribuyó a calmar los ánimos, porque la guerra por el resultado había finalizado y era absurdo meterse en ‘batallitas’ que podían suponer partidos de sanción. El Unami bajó el pistón, y el Ciudad de Guadalajara anotó un bello gol de falta que transformó Elisa, antes de que María colocase el ‘9’ en el casillero local. Así que el partido concluyó con la goleada segoviana, toda una sorpresa teniendo en cuenta que el rival apuntaba mejores cosas de las que después mostró en la cancha. Pero como dijo Rubén Blades: “La vida te da sorpresas...”.

